Haben Sie besonders hilfsbereite Mitarbeiter? Das müssen Sie wissen

Psychologische Studien zeigen, dass es in jeder Organisation drei Typen gibt: „Taker": Leute, die sich bei der Zusammenarbeit ständig fragen: Was können andere für mich tun? „Matcher": Personen, die nach dem Motto handeln: „Wenn du mir hilfst, helfe ich auch dir." „Giver": Menschen, die ihre Hilfe anbieten, ohne etwas zurückzuerwarten. Zu welcher Gruppe gehören Sie? Sind Sie ein „Giver", ein „Geber"? Forscher konnten in Studien beobachten, dass Menschen, die selbstlos hilfsbereit sind, die schlechtesten Arbeitsergebnisse erzielten – und zwar branchenübergreifend. Sie waren so damit beschäftigt, anderen zu helfen, dass sie selbst mit ihrer Arbeit nicht vorankamen. Gleichzeitig waren sie überdurchschnittlich Burnout-gefährdet. Und ja, mir fallen eine Reihe lieber, hilfsbereiter Menschen ein, auf die genau das zutrifft: Ob im Job oder privat – sie geben immerzu und sind am Ende oft frustriert, weil andere sich nicht ebenso verhalten. Führungsfragen - die Kolumne Nicole Basel führt als Chefredakteurin die impulse-Redaktion. In ihrer Kolumne "Führungsfragen" schreibt sie über Fragen, die sie als Chefin beschäftigen.

