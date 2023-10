Was will die Generation Z?

Gern wieder über die Generation Z geschimpft – statt mit ihr gesprochen. Welche Erwartungen haben sie an die Arbeitswelt? Hier erzählen sechs Angehörige der GenZ, was sie sich wünschen.

25. Oktober 2023, 12:19 Uhr , Protokolle: Leonie Albrecht und Julia Müller

© nadia_bormotova / iStock / Getty Images Plus

