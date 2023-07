Ein wichtiger Baustein im Kampf um Fachkräfte sind Stellenanzeigen: Wer es schafft, sich damit von der Masse abzuheben und potenzielle Bewerberinnen und Bewerber zu begeistern, ist so gut wie am Ziel. Doch was genau muss in einer Stellenanzeige stehen, die viele Kandidatinnen und Kandidaten anlockt? Welche Informationen interessieren Fachkräfte? Diese Vorlage zeigt Ihnen, auf welche sechs Elemente es ankommt und wie Sie daraus eine zielgruppengerechte Stellenanzeige erstellen. Damit Ihnen das Gestalten schnell von der Hand geht, enthält die Vorlage konkrete Formulierungsbeispiele und Anregungen, wie Sie diese auf Ihr Unternehmen übertragen können. Für wen ist das sinnvoll? Für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Schwierigkeiten haben, genug passende Bewerbungen auf freie Stellen zu bekommen. [mehr-zum-thema] Was bringt's? Die Vorlage hilft Ihnen dabei, sich in die Perspektive des Bewerbers hineinzuversetzen und ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, worauf potenzielle Interessenten Wert legen. Auf diese Weise gestalten Sie Stellenanzeigen, die genau die Menschen ansprechen, die Sie für sich gewinnen wollen – und Sie erhalten mehr passendere Bewerbungen. Was kann ich damit machen? Sie können die einzelnen Textfelder in der Vorlage direkt am Computer ausfüllen oder Sie drucken die Datei aus und füllen diese handschriftlich aus – ganz wie Sie mögen. Gibt’s noch einen Tipp? Nehmen Sie sich die Vorlage jedes Mal neu vor, wenn Sie wieder eine freie Stelle zu besetzen haben. So verhindern Sie, dass Sie immer wieder dieselben Phrasen und Formulierungen verwenden. Außerdem kommen Sie mit jeder neu zu formulierenden Stellenanzeige auf weitere Ideen, wie Sie Ihr Jobangebot noch besser „verkaufen“ können.