Wenn Sie sich ins Bett legen, fangen Sie an zu grübeln und können nicht einschlafen? Ob mit Gewichtsdecke oder aufs Schlaffenster achten: sieben Tipps, wie Sie leichter einschlummern können.

5. September 2022, 09:53 Uhr , Von Christian Heinrich

Energie und Kraftquellen Kommentieren

© Anna Blazhuk/Moment/Getty Images

// Set the width of the caption to the width of the image ?>