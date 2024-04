Geschäftsmodellentwicklung Geschäftsmodellentwicklung

Die Firma klug weiterentwickeln? 4 Strategien aus der Praxis

Erfolgreiche Unternehmen passen ihr Geschäftsmodell an veränderte Umstände an. Doch wohin soll die Reise gehen? Wie gelingt der Wandel? Diese vier Strategien haben sich in der Praxis bewährt.