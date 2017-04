Jeff Bezos' Erfolgsgeheimnisse Diesen Brief des Amazon-Chefs sollte jeder Unternehmer lesen

Wie kann sich ein Unternehmen das Feuer der Anfangstage erhalten? In seinem jährlichem Brief an die Amazon-Aktionäre erklärt Jeff Bezos, worauf es dabei ankommt – ungemein inspirierend!

Kennen Sie die pulsierende Energie, die in einem neu gegründeten Unternehmen herrscht: die sprudelnden Ideen, das Feuer, den unbedingten Willen zum Erfolg? „Day 1“ nennt Amazon-Chef Jeff Bezos diese Stimmung.

Für Amazon, so Bezos‘ Wille, soll jeder Tag ein „Day 1“ sein. Denn, so erklärt er in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre, „Tag 2 ist Stillstand. Danach folgen Belanglosigkeit, qualvoller, schmerzhafter Verfall. Und schließlich der Tod.“ Sicher, räumt Bezos ein, dieser Verfall geschehe in Zeitlupe – ein bekanntes Unternehmen könne Jahrzehnte lang Erfolg haben. Das Ende aber sei unausweichlich.

Wie aber kann es ein Unternehmen schaffen, die Dynamik und Euphorie der Anfangstage zu bewahren? Bezos ist sich sicher, dass die folgenden vier Gebote eine entscheidende Rolle spielen.

1. Sei besessen vom Kunden.

„Kunden sind immer herrlich, wunderbar unzufrieden“, sagt Bezos. „Sie wollen immer etwas Besseres, selbst dann, wenn sie es selbst nicht wissen.“

Obsessive Kundenorientierung hält er für das beste Mittel, damit ein Unternehmen hungrig bleibt wie am ersten Tag: „Der Wunsch, deine Kunden zu begeistern, wird dich dazu führen, dir ihretwegen etwas auszudenken.“ Als Beispiel nennt Bezos Amazons Mitgliederprogramm „Prime“: „Kein Kunde hat uns jemals gebeten, es zu starten, doch es stellte sich heraus: Sie wollen es.“

Sein Erfolgsrezept für wahre Kundenbesessenheit lautet: „geduldig ausprobieren, Misserfolge akzeptieren, Samen pflanzen, Schösslinge schützen und die Anstrengungen verdoppeln, wenn die Kunden begeistert sind.“

2. Verlier dein wahres Ziel nicht aus den Augen.

„Gute Prozesse dienen dir, damit du dem Kunden dienen kannst. Aber wenn du nicht aufpasst, kann der Prozess das Ding werden, um das sich alles dreht: Du hörst auf, aufs Ergebnis zu schauen, und achtest nur noch darauf, dass der Prozess richtig läuft.“ Mit diesen Worten beschreibt Bezos eine Falle, in die viele Unternehmen tappen, wenn sie wachsen. Sein Tipp: „Es lohnt sich immer, sich zu fragen: Beherrschen wir den Prozess oder beherrscht der Prozess uns?“

Auch in anderen Unternehmensbereichen sieht Bezos die Gefahr, in die Irre zu gehen. „Proxies“, Stellvertreter, so nennt Bezos diese Ablenkungen vom richtigen Weg. So könnten Marktforschung und Umfragen zum Ersatz für echtes Kunden-Feedback werden. Er habe nichts gegen Umfragen, stellt Bezos klar. „Aber du musst den Kunden verstehen, eine Vision haben und dein Angebot lieben.“

Aus Durchschnittswerten in Umfragen könne man kein tiefes Verständnis für den Kunden entwickeln. Dies sei aber besonders für Erfinder und Designer ein entscheidender Erfolgsfaktor. „Ein bemerkenswertes Kundenerlebnis beginnt mit Herz, Intuition, Neugier, Spiel, Mut und gutem Geschmack“, schreibt Bezos. „Das findest du nicht in einer Umfrage.“

3. Sei offen für Trends.

Jeff Bezos ist sich sicher: Seinen Erfolg verdankt Amazon auch der Bereitschaft, schnell auf wichtige Trends zu reagieren und sie zu nutzen. „Wenn du Trends bekämpfst, bekämpfst du die Zukunft“, schreibt er. „Umarme sie und du hast Rückenwind.“

Als aktuelles Beispiel nennt er künstliche Intelligenz und Machine Learning: Software, die Daten auswertet, Muster und Gesetzmäßigkeiten erkennt und dadurch „lernt“. Diese Technologie sei für Amazon der Schlüssel zu bedeutsamen Verbesserungen, von Produktempfehlungen bis hin zu Nachfrage-Vorhersagen.

4. Entscheide in Hochgeschwindigkeit.

„Schnelligkeit ist nicht nur wichtig fürs Geschäft, es macht auch mehr Spaß, in einer Umgebung zu arbeiten, in der Entscheidungen schnell fallen“, schreibt Bezos.

Seine Tipps, um schneller gute Entscheidungen zu treffen: