Cyber-Policen Ist eine Cyber-Versicherung sinnvoll für mein Unternehmen?

Bei Angriffen aus dem Internet kommen Cyber-Versicherungen für finanzielle Schäden auf. Welche Fälle der typische Versicherungsschutz abdeckt – und was beim Schadensfall im Homeoffice gilt.

Ob Datendiebstahl oder Systemausfall – Unternehmen aus jeder Branche, in jeder Größe können Opfer von Angriffen aus dem Netz werden. Immerhin: Gegen die finanziellen Schäden solcher Angriffe aus dem Internet können sich Unternehmer versichern.

Sogenannte Cyber-Policen kommen für Schäden auf, die entstehen, wenn Personendaten in die falschen Hände geraten oder öffentlich werden. Und sie decken die Kosten von Computersäuberung und Betriebsunterbrechungen. Selbst Lösegelder, die Erpresser fordern, damit das System nicht gehackt oder überflutet wird, können versichert werden.

Wann lohnt sich eine Cyber-Versicherung?

Versicherungen preisen die Policen als die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts – und wittern ein Milliardengeschäft. Ob Cyber-Policen, wie der Brandschutz, sich lohnen, ist letztlich eine Frage der Abwägung zwischen Risiken und den Kosten der Versicherung.

Bei der Einschätzung der Risiken zu beachten ist zudem: Welche Gefahren sind vielleicht durch andere Policen bereits gedeckt? Viele Unternehmer glauben, Schäden durch einen Systemausfall würde ihre bestehende Betriebsunterbrechungsversicherung bezahlen. Meist ist das ein Trugschluss.

Kann ein Unternehmen nicht mehr weiterarbeiten, weil eine IT-Anlage ausgefallen ist, gibt es nur dann Versicherungsschutz, wenn die Ursache eine versicherte Gefahr war. Bei den meisten Policen ist das etwa ein Brand oder Hochwasser. Hackerangriffe oder fahrlässiger Umgang mit Daten ist über die üblichen Betriebsunterbrechungspolicen in der Regel nicht abgesichert.

Es sind aber auch Doppelversicherungen zu vermeiden. Geht eine Cyber-Attacke von einem Mitarbeiter aus, ist der Schaden mitunter bereits abgedeckt, durch eine Vertrauensschadenhaftpflichtversicherung. Unternehmer sollten das mit ihrem Versicherungsmakler oder -berater prüfen. Schließlich wird eine Cyber-Police umso teurer, je mehr Risiken sie versichert.

An welche Voraussetzungen ist der Versicherungsschutz geknüpft?

„Versicherer verlangen auch bei der IT-Sicherheit ein Minimum an Absicherungen – ebenso wie ich mein Auto oder mein Fahrrad abschließen muss, damit es bei Diebstahl versichert ist“, sagt Achim Fischer-Erdsiek von der Fachgruppe Cyber-Versicherungen im Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler (BDVM). Erfülle ein Unternehmen diese Minimalstandards nicht, könne es der Versicherer mit Verweis auf die vertraglichen Pflichten aus dem Versicherungsvertrag oder auf Grundlage des Versicherungsvertragsgesetzes ablehnen, einen Schaden zu ersetzen. „Als Minimalstandard für ein KMU müssen unter anderem eine aktuelle Firewall und Virenscanner, ein Sicherungskonzept mit aktuellen, separat gesicherten Dateien und organisatorische Maßnahmen angesehen werden.“

Doch nicht nur für den Versicherungsschutz seien die Prävention von Cyber-Attacken und ein Notfallplan für den Schadensfall unverzichtbar, betont Fischer-Erdsiek. Ein Cyber-Angriff könne auch das gesamte Geschäft eines Unternehmens akut und nachhaltig gefährden. „Die Cyber-Versicherung kann nur die zweite Verteidigungslinie sein. Wie beim Feuerrisiko geht es immer zunächst um Prävention.“ IT-Sicherheit müsse genauso ernst genommen werden wie Brandschutz. „IT-Sicherheit ist Aufgabe der Geschäftsleitung, nicht der IT-Abteilung. Die Cyber-Versicherung integriert sich in das IT-Sicherheitskonzept. Im Schadenfall steht sofort ein qualifizierter Dienstleister zur Verfügung – die Cyber-Feuerwehr, um bei dem Vergleich zu bleiben.“

Der Experte empfiehlt Unternehmern den „Quick Check für Cybersecurity“, einen Online-Fragebogen mit 39 Fragen: „So können Sie sich in 20 Minuten einen Überblick verschaffen, wo sie in Sachen IT-Sicherheit stehen und wo sie Handlungsbedarf haben.“ In der Auswertung erhalte man außerdem Hinweise, wie sich Sicherheitslücken schließen lassen. Hier geht es zum Quick Check für Cyber-Security.

Welche Fälle deckt der typische Versicherungsschutz ab?

Die Angebote von Cyber-Policen sind nicht einheitlich. Unternehmer und Selbstständige sollten daher genau prüfen, welche Schäden gedeckt sind. Eher zufällige Schäden – etwa durch Viren, die nicht zielgerichtet in Ihre IT eingedrungen sind – werden von vielen Policen nicht gedeckt. Typischerweise deckt der Versicherungsschutz einer Cyber-Versicherung folgende Fälle ab:

Fall 1: Schäden durch Viren, die Sie ungewollt verbreiten

Ihre Firma oder ein IT-Dienstleister, der für Sie arbeitet, beschädigt ungewollt durch Viren fremde Systeme; Daten gehen verloren oder werden veröffentlicht, andere Unternehmen oder Privatpersonen erleiden einen Schaden. Gegen Sie werden Vorwürfe durch Regulierungsbehörden oder Kreditkartenfirmen erhoben.

Diese Kosten sind gedeckt:

Rechtliche Verteidigung

Vermögensschäden der Betroffenen

Fall 2: Datenverlust durch Hackerangriffe

Sie werden Opfer eines Hackerangriffs, oder es kommen durch Diebstahl oder Verlust Datenträger mit personenbezogenen Daten abhanden.

Diese Kosten sind gedeckt:

Forensische Untersuchungen: Was ist vorgefallen, wessen Daten sind in Gefahr?

Notwendige Benachrichtigung und Service (z. B. Callcenter) für Kunden, Kreditkartenfirmen oder Regulierungsbehörden

Reparatur, Ersatz und Wiederherstellung beschädigter Systeme und Daten

Dienste einer spezialisierten PR-Agentur, die den Imageschaden mindert

Fall 3: Erpressung durch Hacker

Ein Hacker erpresst Ihre Firma, droht etwa, Ihr IT-System lahmzulegen.

Diese Kosten sind gedeckt:

Beratung durch eine Sicherheitsfirma

Lösegeld

Fall 4: IT-Ausfall durch Hackerangriff

Ihr Zugang zu Ihrer Webseite, Ihrem Intranet oder Netzwerk wird durch einen Angriff aus dem Internet blockiert, und Ihr Vertrieb oder Ihre Produktion werden dadurch unterbrochen.

Diese Kosten sind gedeckt:

Nachweislicher Ertragsausfall

Zahlen Cyber-Versicherungen auch beim Schadensfall im Homeoffice?

„In Zeiten von Homeoffice und Videokonferenzen wird ein Cyber-Versicherungsschutz immer wichtiger“, sagt Fischer-Erdsiek. So habe sich die Zahl der täglichen Angriffe mit Schadsoftware mit Beginn der Coronakrise vervierfacht. Zudem bringe das Arbeiten im Homeoffice neue Herausforderungen für die IT-Sicherheit mit sich.

Unternehmen sollten sich bei der IT-Sicherheit im Homeoffice an den Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) orientieren, empfiehlt der Experte. Dazu gehört:

Verbindliche Regeln zur IT- und Datensicherheit schriftlich niederlegen und im Unternehmen kommunizieren.

Sicherstellen, dass unternehmensfremde Personen unternehmenseigene Daten im Homeoffice nicht einsehen können.

Auf unternehmenseigene Daten über sichere Kommunikationskanäle wie VPN (Virtual Private Network) zugreifen.

Für eine eindeutige Verifizierung der Beschäftigten sorgen, etwa über die so genannte Zwei-Faktor-Authentifizierung, bei der neben einem Passwort ein weiterer Identitätsnachweis nötig ist.

Die Belegschaft für die Gefahr durch Phishing-E-Mails sensibilisieren.

Besonders wichtig sei es hierbei, nachprüfbare Sicherheitsstandards wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung und VPN einzuhalten, so Fischer-Erdsiek. Andernfalls könne es dazu kommen, dass eine Versicherung die Deckung im Schadensfall ablehnt.

Der Rat des Experten lautet: das Gespräch mit dem Versicherer suchen. „Fragen Sie am besten direkt nach: Wie sehen eure Anforderungen in Bezug auf Homeoffice aus?“

Wer bietet Cyber-Versicherungen an und was kosten sie?

Zu den Anbietern von Cyber-Policen gehören Versicherungskonzerne wie Allianz, HDI, Zurich, Axa, Dual, Hiscox, Württembergische, Chubb, Markel oder AIG. Aber auch große Versicherungsmakler wie die Funk Gruppe stellen Cyber-Policen zusammen.

Die Prämien für den Schutz werden individuell bei jedem Unternehmen ermittelt und können stark voneinander abweichen. Sie richten sich unter anderem nach Risiko und Größe der Firma. Eine Rolle spielt auch, welche Maßnahmen die Firma zur Datensicherheit ergreift: etwa ob es ein wöchentliches Daten-Backup gibt.

Üblich ist auch eine Selbstbeteiligung im Schadensfall von 2000 bis 2500 Euro. Bei Betriebsunterbrechungen wegen Cyber-Attacken gilt häufig auch ein zeitlicher Selbstbehalt, beispielsweise von zwölf Stunden nach dem Ereignis: Den in dieser Zeit entstehenden Ertragsausfall trägt der Versicherungsnehmer selbst.