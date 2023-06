Versicherungen werden teurer. Ein Check der Firmenpolicen offenbart Sparpotenziale – und gefährliche Lücken bei der Absicherung. Darauf müssen Sie bei Überprüfung, Auswahl und Abschluss achten.

28. Juni 2023, 13:56 Uhr , Uwe Schmidt-Kasparek

Kostenmanagement Versicherungen Kommentieren

© Cunaplus_M.Faba / iStock / Getty Images Plus

