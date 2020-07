Azubis halten „Das kann jeder noch so kleine Betrieb leisten“

Jeder vierte Azubi bricht seine Lehre ab. Sascha Burghaus war einer von ihnen. Heute berät der 21-Jährige Firmen und coacht Lehrlinge. Hier erklärt er, wie sich Konflikte und Kündigungen vermeiden lassen.

Sascha Burghaus begann als 16-Jähriger eine Ausbildung zum Industriekaufmann in einem Betrieb mit 800 Mitarbeitern. Die Arbeit in seinem Traumberuf entwickelte sich zum Albtraum. Sechs Monate vor der Prüfung schmiss er hin. Aus seinen Erfahrungen lernte er und gründete ein Dreivierteljahr später als 18-Jähriger mit drei Partnern die Beratungsfirma Hambl in Olpe. Sie bietet Unternehmen Persönlichkeitstrainings für deren Auszubildende an. Burghaus verantwortet bei Hambl kaufmännische Aufgaben.

impulse: Herr Burghaus, wie haben Sie Ihre Ausbildung erlebt?

Sascha Burghaus: Als ich anfing, war ich hochmotiviert. Ich freute mich darauf, Projekte umsetzen und mich ausprobieren zu können. Doch die Realität in der Arbeitswelt sah anders aus. Wir wurden für konkrete Aufgaben im Betrieb ausgebildet, aber nicht auf das Arbeitsleben im Allgemeinen vorbereitet.

Was meinen Sie damit?

Ich war irritiert, dass ich Vorhaben nicht so beeinflussen konnte wie in der Schule. Man musste Hierarchien beachten, die Prozesse waren langwierig. Ich hätte mir gewünscht, dass meine Ausbilder mich mehr an die Hand nehmen und an die Arbeitswirklichkeit heranführen.

Sie wollen weiterlesen? Dann werden Sie jetzt impulse-Mitglied. impulse – Netzwerk und Know-how für Unternehmer Ihre Mitglieder-Vorteile: impulse Plus : voller Zugang zu sämtlichen Inhalten auf impulse.de

: voller Zugang zu sämtlichen Inhalten auf impulse.de impulse Magazin : 10 Mal im Jahr das impulse-Magazin

: 10 Mal im Jahr das impulse-Magazin impulse Archiv : digitaler Zugriff auf alle Inhalte des impulse Magazins seit 2013

: digitaler Zugriff auf alle Inhalte des impulse Magazins seit 2013 impulse hören : ausgewählte impulse-Artikel im Audio-Format

: ausgewählte impulse-Artikel im Audio-Format impulse kompakt : 2 Mal im Jahr ein Sonderheft mit wechselndem Schwerpunkt

: 2 Mal im Jahr ein Sonderheft mit wechselndem Schwerpunkt Leserkonferenzen : 10 x im Jahr Video-Austausch zur aktuellen impulse-Ausgabe

: 10 x im Jahr Video-Austausch zur aktuellen impulse-Ausgabe Events : Zugang zu Mitglieder-exklusiven Unternehmertreffen und Firmenbesuchen

: Zugang zu Mitglieder-exklusiven Unternehmertreffen und Firmenbesuchen Rabatte: 20 % auf alle impulse-Seminare und 300 Euro bei Reisen JETZT MITGLIED WERDEN Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier einloggen