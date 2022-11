impulse: Herr Hesse, Ihr jüngstes Buch trägt den Titel „Mein Chef ist irre – Ihrer auch?“. Welche Chefs meinen Sie damit?

Jürgen Hesse: Wir verstehen darunter Chefs, die außergewöhnlich in ihrem Verhalten sind – in einem für ihre Mitarbeiter belastenden Sinne. Lassen Sie mich hinzufügen: Ich will nicht behaupten, dass alle Chefs irre oder gar bösartig sind. Grob kann man sagen, ein Drittel ist gut oder sogar sehr gut. Ein Drittel macht insgesamt einen ordentlichen Job. Beim letzten Drittel muss man Bedenken anmelden. Und von denen ist die Hälfte – das kann man so hart sagen – ziemlich gestört. Deswegen taucht im Untertitel auch das Wort Psychopath auf, was wirklich kein Kompliment ist.

Bei der Bezeichnung Psychopathen denken viele an Serienmörder.

Vom Wortstamm her bedeutet der Begriff nur, dass jemand psychisch erkrankt ist. Als Diplom-Psychologe würde ich viele Chefs aus unserem Buch unter dem Begriff Neurotiker zusammenfassen. Aber der Begriff ist etwas veraltet.

Das Buch

In "Mein Chef ist irre, Ihrer auch? Warum Psychopathen Führungskräfte werden und wie Sie das überleben" (Econ, 368 Seiten, 17,99 Euro) nehmen die Psychologen Jürgen Hesse und Hans Christian Schrader die Psyche von Chefinnen und Chefs in den Blick, um zu zeigen, was Narzissten, Egomanen und andere psychisch auffällige Charaktere in Unternehmen anrichten. In "Mein Chef ist irre, Ihrer auch? Warum Psychopathen Führungskräfte werden und wie Sie das überleben" (Econ, 368 Seiten, 17,99 Euro) nehmen die Psychologen Jürgen Hesse und Hans Christian Schrader die Psyche von Chefinnen und Chefs in den Blick, um zu zeigen, was Narzissten, Egomanen und andere psychisch auffällige Charaktere in Unternehmen anrichten.

Sie wollen weiterlesen? Jetzt impulse-Mitglied werden Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen impulse bietet ein Netzwerk und Know-how für Unternehmerinnen und Unternehmer. Die impulse-Mitgliedschaft ist für Sie richtig, wenn Sie bereit sind, Ihre Komfortzone zu verlassen, um sich weiterzuentwickeln

von den Erfahrungen anderer profitieren möchten

Erfolg wollen, aber nicht bereit sind, für Profit ihre Werte zu verraten

unser Motto leben: „Mach es!“ Lernen Sie impulse 30 Tage kostenlos als Gast kennen. Jetzt mehr erfahren Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen