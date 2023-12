// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Holding-Strukturen sind etwas für Großkonzerne wie VW oder Linde, so lautete lange Zeit die landläufige Anschauung auch in Unternehmerkreisen. Das ist zwar nicht falsch, denn jeder Konzern mit mindestens einer abhängigen Tochtergesellschaft bildet bereits eine Holding. Doch langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass das Holding-­Modell auch kleinen Unternehmen handfeste Vorteile bietet. „Das Inter­esse an dieser Form der Steuergestaltung nimmt zu", sagt Udo Schwerd, Rechtsanwalt bei der gleichnamigen Kanzlei in München. Schwerd hat sich auf gestaltende Steuerberatung spezialisiert und richtet sich an meist kleinere Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern und rund drei Millionen Euro Umsatz. Zu seinen Mandanten zählen etwa Agenturen, Ingenieure, Rechtsanwälte, Ärzte und Reiseveranstalter. In den vergangenen zwei bis drei Jahren habe es deutlich mehr Anfragen nach der Einrichtung von Holding-Modellen gegeben, hat der Jurist beobachtet. Populäre Youtube-­Kanäle würden das Thema für Interessierte aufbereiten. „Das pusht die Nachfrage." Was ist überhaupt eine Holding? In einer Holdingstruktur ist der Unternehmer nicht mehr selbst Gesellschafter der Firma. Die Anteile gehören ihm nur indirekt über die Holdinggesellschaft. „Bei einer Holding beteilige ich mich an einer Gesellschaft über ein weiteres Unternehmen hinweg", erläutert Thomas Kuth, Steuerberater und Geschäftsführer der FRTG Steuerberatungsgesellschaft in Essen. Es gibt also einerseits die operativ tätige ­Gesellschaft. „Das kann eine Pommesbude sein, ein Autohandel oder eine Privatklinik", sagt Kuth. Und andererseits die Holding als ­reine Beteiligungsgesellschaft – ohne aktiven Geschäftsbetrieb. Diese Holding kann Beteiligungen an mehreren Unternehmen bündeln oder nur Anteile einer einzelnen Firma halten. „Viele Inhaber entscheiden sich irgendwann, ihren operativen Betrieb in eine haftungs­beschränkte Rechtsform zu bringen", erklärt Kuth. Das kann eine Kapitalgesellschaft sein – üblicherweise eine GmbH – oder eine GmbH & Co. KG, bei der eine juristische Person die Haftung übernimmt. Im nächsten Schritt kann darüber nun noch eine Holding installiert ­werden, die ebenfalls als Kapitalgesellschaft ausgestaltet ist. Doch warum ist das sinnvoll? Welche Vorteile hat eine Holding? Eine Holding bietet zwei große Vorteile: Inhaber können damit aktuelle Steuern sparen und die Haftung weiter begrenzen. Würden sie den erwirtschafteten Überschuss in der Firma l­assen, haftet das Kapital voll – im Fall einer ­Insolvenz ist das Ersparte weg. Bedienen sie sich einer Holding, ist das Geld dagegen vor der Haftung geschützt.