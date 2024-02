// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Inhalt: Das erwartet Sie in diesem Artikel Gucken, was andere machen

KI-taugliche Prozesse finden

Softwaremarkt prüfen

Von Fachleuten helfen lassen

Trainingsdaten einspeisen

Technische Voraussetzungen

Das Team vorbereiten Gucken, was andere machen Fehlendes Wissen über Künstliche ­Intelligenz und ihre Einsatzmöglichkeiten ist für Unternehmerinnen und Unternehmer ein großes Hemmnis: 72 Prozent der befragten Firmen, die keine

KI ­nutzen, gaben in einer im November 2023 vom Statistischen Bundesamt ­veröffentlichten Befragung mangelnde Kenntnisse als Grund an. In den Kompetenzzentren von Mittelstand Digital informieren und beraten KI-Trainer ­Unternehmerinnen und Unternehmer gratis: mittelstand-digital.de Um eigene Ideen zu entwickeln, hilft auch ein Realitätscheck: Was machen andere? Eine umfassende Übersichtskarte zu KI-Projekten in Institutionen und Unternehmen gibt es zum Beispiel auf plattform-lernende-systeme.de KI-taugliche Prozesse finden „KI kann besonders gut Aufgaben übernehmen, die viel Zeit fressen und für Menschen nicht besonders angenehm und interessant sind“, sagt Johanna Farnhammer, Leiterin des Programms KI-Transfer Plus, das Unternehmen bei KI-Projekten begleitet. Sie beobachtet: Unternehmerinnen und Unternehmer haben viele Ideen, wie sie ihre Produkte mit KI weiterentwickeln können. „Das größte Wertschöpfungspotenzial liegt jedoch darin, Prozesse mit KI zu automatisieren“, sagt Farnhammer. Sie möchten weiterlesen? Anmelden -Inhalte zugreifen. impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle-Inhalte zugreifen. Jetzt anmelden impulse-Mitglied werden impulse-Magazin

impulse-Magazin

-Inhalte alle-Inhalte



digitales Unternehmer-Forum



exklusive Mitglieder-Events



und vieles mehr … Jetzt Mitglied werden

Impulse-Angebot Sie können nicht an alles denken? Müssen Sie auch nicht! Laden Sie jetzt unseren kostenlosen Kalender für Unternehmerinnen und Unternehmer herunter und behalten Sie alle wichtigen Termine im Blick. Jetzt herunterladen

Gucken, was andere machen Fehlendes Wissen über Künstliche ­Intelligenz und ihre Einsatzmöglichkeiten ist für Unternehmerinnen und Unternehmer ein großes Hemmnis: 72 Prozent der befragten Firmen, die keine KI ­nutzen, gaben in einer im November 2023 vom Statistischen Bundesamt ­veröffentlichten Befragung mangelnde Kenntnisse als Grund an. In den Kompetenzzentren von Mittelstand Digital informieren und beraten KI-Trainer ­Unternehmerinnen und Unternehmer gratis: mittelstand-digital.de Um eigene Ideen zu entwickeln, hilft auch ein Realitätscheck: Was machen andere? Eine umfassende Übersichtskarte zu KI-Projekten in Institutionen und Unternehmen gibt es zum Beispiel auf plattform-lernende-systeme.de KI-taugliche Prozesse finden „KI kann besonders gut Aufgaben übernehmen, die viel Zeit fressen und für Menschen nicht besonders angenehm und interessant sind“, sagt Johanna Farnhammer, Leiterin des Programms KI-Transfer Plus, das Unternehmen bei KI-Projekten begleitet. Sie beobachtet: Unternehmerinnen und Unternehmer haben viele Ideen, wie sie ihre Produkte mit KI weiterentwickeln können. „Das größte Wertschöpfungspotenzial liegt jedoch darin, Prozesse mit KI zu automatisieren“, sagt Farnhammer. .paywall-shader { position: relative; top: -250px; height: 250px; background: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0%, rgba(255, 255, 255, 1) 90%); margin: 0 0 -250px 0; padding: 0; border: none; } Sie möchten weiterlesen? Anmelden impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle -Inhalte zugreifen. Jetzt anmelden impulse-Mitglied werden impulse-Magazin alle -Inhalte digitales Unternehmer-Forum exklusive Mitglieder-Events und vieles mehr … Jetzt Mitglied werden