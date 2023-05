Alle vier Minuten werden qualifizierte Arbeitskräfte und Wissensarbeiter im Schnitt bei der Arbeit unterbrochen – also 15-mal pro Stunde. Das ist das Ergebnis einer Studie zu den Kosten von Arbeitsunterbrechungen für deutsche Unternehmen aus dem Jahr 2022. Die Berliner Wirtschaftspsychologin und Beraterin Vera Starker hat die Studie initiiert. Sie sagt: Kaum noch in Ruhe zum Arbeiten zu kommen sei inzwischen in vielen Bürojobs normal. Immer poppt irgendwo eine Chat-Benachrichtigung auf, klingelt das Telefon, landet eine neue Mail im Posteingang.

Ablenkung schadet Mensch wie Unternehmen

Selbst wenn es nicht in allen Unternehmen so extrem ist – dass wir uns im vernetzten Alltag immer leichter ablenken lassen, wird wohl niemand bestreiten. Laut einer Studie der Universität Bonn schauen Menschen durchschnittlich bis zu 88-mal am Tag aufs Handy. „Die Zeiten, in denen wir das mit einem Zeitmanagement-Seminar lösen konnten, sind vorbei“, sagt Vera Starker. Es brauche ein grundsätzliches Umdenken, damit Führungskräfte und Mitarbeitende wieder konzentriert arbeiten können.

Denn permanente Ablenkungen schaden mehrfach: Sie kosten Arbeitszeit und damit viel Geld – nach jeder Unterbrechung braucht das Gehirn laut Psychologen bis zu 15 Minuten, um sich wieder auf eine komplexe Aufgabe zu fokussieren. Das zerfaserte Arbeiten sorgt bei Beschäftigten für Stress. „Wenn wir auf drei, vier Kanälen jederzeit erreichbar sind, macht das etwas mit uns“, sagt Susanne Tiedemann, Arbeits- und Organisationspsychologin beim Fürstenberg Institut in Hamburg. Am Ende landeten viele in einer Erschöpfungsfalle. Und die Zufriedenheit leidet, wenn einem dauerhaft das Gefühl fehlt, etwas abzuschließen. Die Folgen permanenter Ablenkung können gravierend sein. Doch Chefinnen und Chefs haben es in der Hand gegenzusteuern. Was sie konkret tun können, damit das Team möglichst ungestört arbeiten und bessere Ergebnisse erzielen kann.

