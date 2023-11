// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Als Robert Dreyer im Jahr 2019 die Tischlerei seines Vaters übernimmt, liegt sie in einer Art Dornröschenschlaf. Außer den Maschinen bewegt sich nicht mehr viel in dem 96 Jahre alten Betrieb. Man tut eben die Sachen, die man schon immer so gemacht hat – Möbel, Fenster, Treppen, es wird angefertigt, was regionale Bauherren und Architekten so brauchen. Fernab der nächsten Großstadt ist es schwer, Fachleute zu finden. Den damals 29-jährigen Dreyer erwartet eine doppelte Herausforderung: Er muss Menschen führen, die seit 30 Jahren im Betrieb sind, gleichzeitig ist der Modernisierungsdruck hoch. Mit Computern hatte sein ­Vater „nicht viel am Hut“, wie Dreyer sagt, er ließ sich E-Mails noch ausdrucken. Der Sohn holt sich dagegen Tipps von der Handwerkskammer und packt dann fast alle Arbeitsschritte im Unter­nehmen an. „Bis dahin war der einzige Prozess bei uns: Ich habe ein Problem und geh zum Chef.“ Neue Prozesse und ein spezialisiertes Geschäftsmodell Von der Rechnungsstellung bis hin zur Lagerhaltung systematisiert Dreyer die Abläufe. ­Dokumente liegen heute in einer zentralen Ordnerstruktur in der Cloud, und im Lager ­verschlankt ein neues Kommissioniersystem den Bestand. „In Industrie und Handel ist das alles absoluter Standard – im Handwerk sind solche Systeme eher selten“, sagt Dreyer. Sein Credo „Ordnung, Struktur, Sauberkeit“, kommt aber nicht bei allen Mitarbeitern gut an. „Zu DDR-Zeiten wurden Holzlieferanten noch mit Bratwürsten bestochen, um an ­Material zu kommen – natürlich halten mich Mitarbeiter dann für bekloppt, wenn ich sage: Reste sind ab jetzt Brennholz.“ Trotzdem krempelt der junge Chef den ­Traditionsbetrieb weiter um. Und schafft damit die Voraussetzungen, die Phase der Stagnation hinter sich zu lassen. Auch das Geschäfts­modell nimmt er auseinander. Denn Möbel und Treppen zu bauen kostet viel Zeit – und in der stehen die teuren Fensterbaumaschinen in der Werkstatt still. Dreyer beschließt daher, nur noch Fenster und Türen aus Holz und ­Aluminium zu bauen. Er ist noch dabei, die ­Effizienzmaßnahmen umzusetzen, als sich ihm 2021 eine Chance bietet. Der Kauf aus der Insolvenz bringt Wachstum Dreyer kann die Firma eines Wettbewerbers aus der Insolvenz heraus kaufen. Damit wären gleich zwei Probleme gelöst: Die beengten Verhältnisse am Heimatstandort wären passé, und die schwierige Suche nach Fachkräften würde einfacher. Denn der Betrieb des Wettbewerbers liegt viel näher an Magdeburg, sodass Dreyer dort auch Tischler anwerben kann, die den weiten Arbeitsweg nach Wulferstedt scheuen. Gemeinsam mit seiner Bank schaut er sich den insolventen Betrieb genau an. „Natürlich fragt man sich: Ist es eine gute Idee, zu kaufen, wo ein anderer gescheitert ist?“, sagt Dreyer. Ob die teure CNC-Maschine des Wett­bewerbers sich nach Jahren des Stillstands noch für den Fensterbau eignet, lässt er sich vor Ort vorführen, bevor er den Kauf besiegelt. Den neuen Standort stellt er von Anfang an anders auf: „Ich hatte eine simple Bierdeckel-Rechnung: Ich kann meine Produktionsfläche, meine Mitarbeiterzahl, meinen Umsatz verdoppeln – aber nicht mich selbst.“ Ein Geschäftsmodell wie daheim, wo Privatkunden den persönlichen Kontakt zu ihm als Meister wünschen, kam daher nicht infrage. In der neuen Werkhalle werden nur Fenster gefertigt, und Dreyer nimmt dort keine pri­vaten Aufträge an, sondern bewirbt sich in ­Ausschreibungen um Großaufträge in ganz Deutschland. Zuerst musste er dafür rund 15 neue Mitarbeiter finden, dann neue Aufträge. „Wir steuern von Engpass zu Engpass – aber das ist ganz normal in dieser Phase“, sagt ­Dreyer. Um ruhiger schlafen zu können, hat sich der Tischler einen günstigen Liquiditätskredit bei der KfW besorgt – sollte doch einmal eine ­Flaute kommen, ist seine „Kriegskasse“ zur Überbrückung oder für mehr Marketing damit gut gefüllt, so sein Kalkül. Noch trifft der Chef viele Entscheidungen Mit mehr Mitarbeitern kann sich Dreyer ­heute auch interne Spezialisten leisten: So kümmert sich ein Mitarbeiter um die Online-Präsenz und Social-Media-Kampagnen, ein anderer um Ausschreibungen für Großaufträge. An beiden Standorten hat er zudem Stellvertreter, die das Tagesgeschäft leiten. Trotzdem ist er selbst noch oft das Nadelöhr, in dem sich Aufgaben stauen. Wenn ein Millionenauftrag hereinkommt, macht der Chef wieder Mikromanagement, die Verantwortung will er niemand anderem auflasten – noch nicht. Seit Neuestem hat die Firma aber ein Betriebshandbuch, in dem alle neuen Prozesse so dokumentiert werden, wie Dreyer sie haben will. In einem Jahr, so hofft er, wird es dann normal sein, dass Mitarbeiter auch die Millionenaufträge weitgehend ohne ihn abarbeiten.