Es ist 2007, Michaela Schenk hat vor wenigen Wochen ein Unternehmen gekauft. Ihre neue Firma, der Kleiderbügelhersteller Mawa, kommt gerade aus der Insolvenz. Mawa war im Niemandsland verendet: Die damaligen ­Geschäftsführer hatten es nicht geschafft, ihre ­besonders schmalen und stabilen Kleiderbügel an die richtigen Kunden zu vermarkten. Statt­dessen ließen sie sich auf den Preiskampf mit billiger in China produzierten Kleiderbügeln ein – den Mawa als innovativer Hersteller nur verlieren konnte. Die neue Chefin Schenk aber hat eine Vision, was sie aus dem Traditions­unternehmen machen will: eine Marke made in Germany. Mawa soll für Kleiderbügel stehen wie Tempo für Taschentücher. „Als ich anfing, hatte ich nichts" In den ersten Wochen als Unternehmerin will Schenk die Käufer ihrer Kleiderbügel kennenlernen. Sie bittet ihr Vertriebsteam um eine Liste der 20 wichtigsten Kunden. Daraufhin bekommt sie zu hören: So was ­habe man doch noch nie gemacht. „Ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich so weit unten anfangen musste", erinnert sich Schenk an die Zeit. Der Vertrieb des Unternehmens aus dem oberbayerischen Pfaffenhofen hatte bislang nur Kundenanfragen abgearbeitet. Das Team hat keine Erfahrung darin, neue Käufer anzusprechen. Es gibt keine Materialien für Kundenbesuche, keine Präsentation über das Unternehmen und seine Produkte. „Als ich anfing, hatte ich nichts. Ich musste erst eine ­Infrastruktur im Unternehmen aufbauen." Bevor sie Mawa kaufte, hatte Michaela Schenk Karriere in großen Verlagen gemacht, sich als Managerin jedoch immer daran gestört, nie ihre ganz eigenen Entscheidungen treffen zu können. Darum beschloss sie mit Mitte 40, ihre Stelle als Geschäftsführerin zu kündigen und Unternehmerin zu werden. Auf dem falschen Markt Eine zufällige Begegnung bringt sie auf Mawa. Bei einem Dinner erzählt der Vorstand einer Bank von einem Kleiderbügelhersteller, den sein Institut durch die Insolvenz begleitet: Mawa, 1948 von Martin Wagner gegründet, stellt ­Bügel aus Holz und Metall her, hat den Hosenspanner erfunden und eine Beschichtung, die verhindert, dass Kleidung vom Bügel rutscht. Jahrzehntelang war Mawa Marktführer für ­Metallkleiderbügel. Als immer mehr günstigere Ware aus dem Ausland nach Deutschland kommt, gerät die Firma unter Druck. 2005 kann Mawa im harten Preiskampf nicht mehr mithalten. Der Betrieb überschuldet sich, wird zahlungsunfähig und muss Insolvenz anmelden. Deutsche Kunden wollen billige Kleiderbügel Als Schenk zwei Jahre später die Produktion besichtigt, fällt ihr die gute technische Ausstattung auf. Der Maschinenpark arbeitet zu einem hohen Grad automatisiert. „Der Gründer war Ingenieur und sehr technisch orientiert. Aber er hatte keine Marketingexpertise", sagt Schenk. Wagner hatte dem Vertrieb zu wenig Beachtung geschenkt.