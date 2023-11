// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Nach mehreren Finanzierungsrunden verlor Gründer Dennis Teichmann die Mehrheit an seinem Softwareunternehmen Jacando AG. Wie ihm trotzdem ein erfolgreicher Exit gelang – und was er anderen Gründern rät.

Beim Aufbau seiner Firma hat Dennis Teichmann vieles richtig gemacht. 2012 gründete er in Basel gemeinsam mit einem Mitstreiter ­die Jacando AG. Das Unternehmen entwickelt Software für Recruiting und Personalmanagement. Teichmann fand Investoren, die an die Ge­schäfts­idee glaubten, gewann Firmenkunden für sein Produkt und baute ein Team von zuletzt 60 Mitarbeitenden auf. Schließlich gelang ihm, worauf viele Start-up-Gründer hin­arbeiten: Zehn Jahre nach der Gründung legte er ­einen erfolgreichen Exit hin und verkaufte Jacando an die Münchener Tenhil-Gruppe. Heute investiert der 43-Jährige selbst in Start-ups. Eine Geschichte wie aus dem Gründer-Lehrbuch. Doch so glatt erzählt sich die Success-Story nur im Rückblick. „Die Realität ist: Es gibt immer irgendein Problem“, sagt Teichmann. Der Gründer, der zuvor als angestellter Unternehmensberater gearbeitet hat, berichtet gleich von mehreren Krisen beim Aufbau seiner Firma. Er musste ein tragfähiges Geschäftsmodell finden, sich von Weggefährten trennen und den Cashflow sicherstellen. Nach mehreren Finanzierungsrunden verlor er schließlich die Mehrheit an der Jacando AG. Sie möchten weiterlesen? Anmelden -Inhalte zugreifen. impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle-Inhalte zugreifen. Jetzt anmelden impulse-Mitglied werden impulse-Magazin

impulse-Magazin

-Inhalte alle-Inhalte



digitales Unternehmer-Forum



exklusive Mitglieder-Events



und vieles mehr … Jetzt Mitglied werden

Beim Aufbau seiner Firma hat Dennis Teichmann vieles richtig gemacht. 2012 gründete er in Basel gemeinsam mit einem Mitstreiter ­die Jacando AG. Das Unternehmen entwickelt Software für Recruiting und Personalmanagement. Teichmann fand Investoren, die an die Ge­schäfts­idee glaubten, gewann Firmenkunden für sein Produkt und baute ein Team von zuletzt 60 Mitarbeitenden auf. Schließlich gelang ihm, worauf viele Start-up-Gründer hin­arbeiten: Zehn Jahre nach der Gründung legte er ­einen erfolgreichen Exit hin und verkaufte Jacando an die Münchener Tenhil-Gruppe. Heute investiert der 43-Jährige selbst in Start-ups. Eine Geschichte wie aus dem Gründer-Lehrbuch. Doch so glatt erzählt sich die Success-Story nur im Rückblick. „Die Realität ist: Es gibt immer irgendein Problem“, sagt Teichmann. Der Gründer, der zuvor als angestellter Unternehmensberater gearbeitet hat, berichtet gleich von mehreren Krisen beim Aufbau seiner Firma. Er musste ein tragfähiges Geschäftsmodell finden, sich von Weggefährten trennen und den Cashflow sicherstellen. Nach mehreren Finanzierungsrunden verlor er schließlich die Mehrheit an der Jacando AG. .paywall-shader { position: relative; top: -250px; height: 250px; background: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0%, rgba(255, 255, 255, 1) 90%); margin: 0 0 -250px 0; padding: 0; border: none; } Sie möchten weiterlesen? Anmelden impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle -Inhalte zugreifen. Jetzt anmelden impulse-Mitglied werden impulse-Magazin alle -Inhalte digitales Unternehmer-Forum exklusive Mitglieder-Events und vieles mehr … Jetzt Mitglied werden