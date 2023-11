// Set the width of the caption to the width of the image ?>

„Entweder Sie verkaufen die Firma, oder Sie entscheiden sich für Wachstum." So hart fällt 2021 das Urteil eines Unternehmensberaters aus, den die Inhaberin des Ingenieurbüros Ibak, ­Anke Koch, um Rat gebeten hat. Eine ­dritte Option sieht der Berater nicht. Koch ­entscheidet sich für Wachstum. In den zwei Jahren danach stellt die Unternehmerin die Weichen für den Wachstumskurs. Was war ­geschehen? Anke Koch, die viele Jahre erfolgreich als ­Architektin gearbeitet hatte, gründete 2010 ein Ingenieurbüro für Energieberatung und CO₂-Zertifizierung von Gebäuden. Das Unternehmen wuchs schnell. Heute betreuen 30 Mit­arbeitende rund 150 Projekte. Ibak setzt jedes Jahr mehrere Millionen Euro um. Dieser Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Für ihr Unternehmen erhielt die Inhaberin mehrere Kaufangebote, die sie ablehnte. Ein Interessent gab sich damit nicht zufrieden und wurde unfreundlich. Er setzte Koch 2021 die Pistole auf die Brust: „Entweder Sie verkaufen jetzt, oder wir werben Ihnen die Mitarbeiter ab und kaufen die Firma in drei Monaten zum halben Preis", so erinnert sie sich an die Drohung.

