Lecken Sie an den Keksen anderer?

Führungsfragen - Die Kolumne Nicole Basel führt als Chefredakteurin die impulse-Redaktion. An dieser Stelle schreibt sie über Fragen, die sie als Chefin beschäftigen. führt als Chefredakteurin die impulse-Redaktion. An dieser Stelle schreibt sie über Fragen, die sie als Chefin beschäftigen. Zugegeben, die Überschrift ist etwas eklig. Aber immerhin hat sie ihr Ziel erreicht und Sie in diesen Text gelockt. Und es geht tatsächlich ums Kekse-Anlecken. Denn „Cookie-Licking“ ist ein Fachbegriff in der amerikanischen Führungsliteratur. Erfunden wurde er von Steven Sinofsky, einem früheren Microsoft-Mitarbeiter. Er beobachtete, dass sich manche Mitarbeitende oder ganze Teams bei Microsoft so verhielten wie Kleinkinder, wenn es Kekse gibt: Sie lecken erst mal zwei, drei Kekse an, damit die Geschwister sie nicht mehr haben wollen. Wahrscheinlich denken Sie nun: Das würde ich nie machen. Aber womöglich sind Sie auch ein Keks-Abschlecker. Ich kann Ihnen verraten: Ich bin es. Sie möchten weiterlesen? Anmelden -Inhalte zugreifen. impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle-Inhalte zugreifen. Jetzt anmelden impulse-Mitglied werden impulse-Magazin

impulse-Magazin

-Inhalte alle-Inhalte



digitales Unternehmer-Forum



exklusive Mitglieder-Events



und vieles mehr … Jetzt Mitglied werden

Impulse-Angebot Vorlage für Führungskräfte Motivierende Mitarbeitergespräche führen Hier herunterladen

[zur-person] Zugegeben, die Überschrift ist etwas eklig. Aber immerhin hat sie ihr Ziel erreicht und Sie in diesen Text gelockt. Und es geht tatsächlich ums Kekse-Anlecken. Denn „Cookie-Licking“ ist ein Fachbegriff in der amerikanischen Führungsliteratur. Erfunden wurde er von Steven Sinofsky, einem früheren Microsoft-Mitarbeiter. Er beobachtete, dass sich manche Mitarbeitende oder ganze Teams bei Microsoft so verhielten wie Kleinkinder, wenn es Kekse gibt: Sie lecken erst mal zwei, drei Kekse an, damit die Geschwister sie nicht mehr haben wollen. Wahrscheinlich denken Sie nun: Das würde ich nie machen. Aber womöglich sind Sie auch ein Keks-Abschlecker. Ich kann Ihnen verraten: Ich bin es. .paywall-shader { position: relative; top: -250px; height: 250px; background: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0%, rgba(255, 255, 255, 1) 90%); margin: 0 0 -250px 0; padding: 0; border: none; clear: both; } Sie möchten weiterlesen? Anmelden impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle -Inhalte zugreifen. Jetzt anmelden impulse-Mitglied werden impulse-Magazin alle -Inhalte digitales Unternehmer-Forum exklusive Mitglieder-Events und vieles mehr … Jetzt Mitglied werden