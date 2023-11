Was Hochsensitive zu Erfolgsgaranten macht – und wie Sie sie unterstützen

Etwa 30 Prozent der Menschen sind hochsensitiv – sie nehmen Reize stärker wahr. Beachten Chefs und Chefinnen ihre Stärken und Herausforderungen im Arbeitsalltag, profitieren beide Seiten. So klappt's.

© Getty Images

