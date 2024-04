So verhindern Sie, dass Mitarbeitende sensible Daten in sozialen Medien teilen

Viele Unternehmen unterstützen es, dass sich ihre Mitarbeitenden in sozialen Medien über ihre Arbeit äußern. Dabei sollten sie jedoch klare Regeln aufstellen. So klappt's.

© Getty Images / DrAfter123

// Set the width of the caption to the width of the image ?>