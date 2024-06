Diese simple Methode hilft, Chaos im Kopf zu entwirren

To-dos, Deadlines, private Probleme: Mitunter schwirren Chefs so viele Gedanken im Kopf herum, dass sie sich kaum konzentrieren oder abschalten können. Die Braindump-Methode verschafft Soforthilfe.

Chaos im Kopf? Die Braindump-Methode hilft beim Sortieren von Gedanken.

// Set the width of the caption to the width of the image ?>