Wundern Sie sich auch manchmal, warum Sie in bestimmten Situationen zu den immer gleichen (schädlichen) Verhaltensweisen neigen? Dahinter stecken oft „innere Antreiber“. Das sind stark verinnerlichte Glaubenssätze, die aus Erfahrungen in unserer Kindheit und Jugend resultieren. Sie prägen uns bis in unser Erwachsenenleben, denn sie steuern unser Denken, Fühlen, Verhalten. Dieser Test zum Download zeigt Ihnen, welche Antreiber es bei Ihnen sind.

Damit kann der Test Ihnen helfen, souveräner und zufriedener durch den Alltag zu kommen. Denn einerseits sorgen „inneren Antreiber“ dafür, dass wir es im Leben zu etwas bringen und erfolgreich werden. Auf der anderen Seite neigen wir dazu, unsere „inneren Antreiber“ zu übertreiben. Dann stimmt die Dosis nicht mehr – und unsere Antreiber setzen uns zu stark unter Druck.

Für wen ist der Test zu inneren Antreibern sinnvoll?

Für alle, die die eigenen unbewussten Verhaltensmuster erkennen, verstehen und auflösen wollen. Das ist besonders für Führungskräfte wichtig.

Was bringt es, den Selbsttest auszufüllen?

Die eigenen Antreiber können uns ziemlich stressen und das Leben ganz schön schwermachen. Um aus den gelernten Verhaltensmustern auszusteigen, die uns nicht ans Ziel führen, müssen wir unsere Antreiber kennen und verstehen. Dabei hilft der Selbsttest.

Was kann ich mit dem Test zu inneren Antreibern machen?

Sie können den Selbsttest am Computer ausfüllen oder aber ihn ausdrucken und handschriftlich ausfüllen – wie Sie es gerne möchten. Am Ende finden Sie noch eine kurze Auswertung.

Gibt’s noch einen Tipp?

Beantworten Sie die Fragen in diesem Test zu inneren Antreibern möglichst ehrlich und spontan: Es geht nicht darum, wer Sie gerne wären, sondern wer sie wirklich sind.