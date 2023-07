5 Übungen, die Ihre geistige Beweglichkeit trainieren

// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Die Psychologin Elaine Fox hat jahrelang untersucht, was Menschen erfolgreich macht: Die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. So lässt sich kognitive Flexibilität üben.

Inhalt: Das erwartet Sie in diesem Artikel Übung: Der schnelle Aufgabenwechsel

Übung: Wofür könnte ich es noch benutzen?

Übung: Was könnte noch dahinterstecken?

Übung: Der sechsfache Perspektivenwechsel

Wie wichtig es ist, offen für neue Wege zu sein und flexibel nach Lösungen zu suchen, hat Elaine Fox mit 17 selbst erlebt. Fox, die heute als Psychologin und Neurowissenschaftlerin in Oxford und an der Universität Adelaide lehrt, hatte sich damals zunächst gegen ein Studium entschieden. Sie wollte Steuerberaterin werden. Doch schnell wurde ihr klar: Dieser Job macht mich unglücklich. Sich noch an der Uni einzuschreiben erschien ihr als einziger Ausweg. Leider kam ihr diese Erkenntnis einen Tag, bevor die Einschreibefrist endete. Die zentrale Bewerbungsstelle befand sich Hunderte Kilometer von ihrer Heimatstadt Dublin entfernt. Mit der Post wären die Unterlagen nicht mehr rechtzeitig angekommen. Fox war verzweifelt, als ihre Mutter einen Vorschlag machte: Sie buchte Tickets für den Spätzug und eine Unterkunft. Auf der Fahrt füllte Fox die Formulare aus – und konnte sie am nächsten Tag rechtzeitig einreichen und so einen Studienplatz ergattern. Wer geistig starr ist, neigt eher zu Stress und Angst Diese Erfahrung prägte die Psychologin und führte sie schließlich zu ihrem Forschungsschwerpunkt: Flexibilität und Resilienz. Neben ihren Studien coacht sie auch Unternehmer und Spitzensportlerinnen. Ihre wichtigste Erkenntnis aus Wissenschaft und Praxis bringt sie in ihrem Buch „Das Switch-Prinzip" (dtv, 384 Seiten, 19 Euro) auf den Punkt: „Ein beweglicher Geist verbessert Ihre Chancen auf Erfolg und Glück dramatisch." Ebenso konnte sie feststellen, dass ein unflexibler Geist Angst und Stress fördere. Die gute Nachricht für Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich ständig an neue Gegebenheiten anpassen müssen: Geistige Flexibilität kann man trainieren. Fünf Übungen, die sich leicht in den Alltag einbauen lassen. Übung 1: Der schnelle Aufgabenwechsel Notieren Sie drei bis vier Aufgaben, die jeweils nicht länger als 10 bis 15 Minuten dauern. Etwa eine E-Mail schreiben, einen Kunden anrufen oder den Schreibtisch aufräumen. Überlegen Sie, wie viele Minuten Sie für jede dieser Aufgaben brauchen werden, und schreiben Sie die Zahl auf. Entscheiden Sie dann, in welcher Reihenfolge Sie sie angehen. Stellen Sie sich einen Wecker auf die Zeit, die Sie sich vorgenommen haben, und beginnen Sie mit der ersten Aufgabe. Sobald die Zeit um ist, hören Sie auf – egal, wie weit Sie mit der Bearbeitung gekommen sind. Machen Sie eine kurze Pause, dann stellen Sie den Wecker auf die Zeit, die Sie für die nächste Aufgabe eingeplant haben, und legen los. Bis es das nächste Mal klingelt.

