Sie wollen morgens besser aufstehen – doch dann ist das Bett mal wieder soo gemütlich? Mit diesen Tricks klappt es mit dem Aufstehen, wenn der Wecker klingelt.

16. August 2024, 07:00 Uhr , Leonie Albrecht und Kristina Egerer

Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik wecken, damit Sie morgens besser aufstehen. © Nancy Naughton/500px/ Getty Images

// Set the width of the caption to the width of the image ?>