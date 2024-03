Viele Führungskräfte versuchen ständig, sich und ihren Teammitgliedern Schwächen abzutrainieren. Warum es viel mehr bringt, die Stärken in den Blick zu nehmen, erklärt Psychologe und Coach Nico Rose.

© Marie Maerz / photocase.de

// Set the width of the caption to the width of the image ?>