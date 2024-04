Gesellschaftervertrag oder Familienverfassung – was gehört wo rein?

Ein Gesellschaftervertrag und eine Familienverfassung regeln die Zusammenarbeit und helfen, Konflikte unter den Unternehmenserben zu vermeiden. Wie sie sich unterscheiden und worauf zu achten ist.

24. April 2024, 08:54 Uhr , von Jennifer Spatz und Marie Welling

Nachfolge Kommentieren

© Getty Images / PM Images

// Set the width of the caption to the width of the image ?>