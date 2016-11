Unternehmensleitbild So haben Sie immer ein klares Ziel vor Augen

Wer als Unternehmer etwas erreichen möchte, muss seine Ziele genau beschreiben können. Diese simple Technik hilft Ihnen, Ihr Ziel immer genau vor Augen zu haben - und auf dem Weg dahin, nicht die Motivation zu verlieren.

Wenn Sie es in Ihrem Leben immer schaffen, Ihre Ziele zu erreichen, wenn Sie immer ausreichend motiviert sind und Ihr Umfeld (z.B. Ihre Mitarbeiter) Sie bei Ihrer Zielerreichung unterstützt, dann brauchen Sie nicht weiterzulesen….. Für alle anderen beschreibe ich jetzt mit der Visioning-Methode eine Möglichkeit, wie Sie Ihre Selbstmotivation deutlich erhöhen können und Ihre Ziele besser erreichen werden als bisher.

Ich bin auf diese Technik durch Zufall bei dem Besuch einer Konferenz der Small Giants im Sommer 2013 gestossen. Die Small Giants sind eine amerikanische Gruppe von kleinen und mittelständischen Unternehmen, deren Motto es ist, lieber großartig als groß zu sein. Ich war so beeindruckt von der Methode, dass ich – als ich zurück in Deutschland war – meine gesamte Beratungsarbeit umgestellt habe und anfing, mit meinen Kunden Erfolgsbilder zu schreiben.

Ein Erfolgsbild oder Unternehmensleitbild (ich verwende bewusst nicht das Wort Vision, weil dies im Deutschen leider häufig negativ besetzt ist) ist ein Text, in dem der Erfolg in der Zukunft beschrieben wird, als wäre er schon eingetreten. Dabei werden nicht nur die typischen, betriebswirtschaftlichen Ziele beschrieben, wie zum Beispiel eine Verdopplung des Umsatzes, die Erhöhung des Gewinns oder ähnliches. Sondern in dem Text wird beschrieben, wie sich der Erfolg aus der eigenen Perspektive oder aus der Sicht von Kunden oder Mitarbeitern anfühlt. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass wir Gefühle bei Entscheidungen berücksichtigen und nicht nur auf unseren Verstand hören.

Dabei sollten Sie das große Ziel vor Augen haben. Beispielhaft dafür steht die Geschichte über die Maurer, die die Mailänder Kathedrale gebaut haben. Auf die Frage, was sie dort tun, antwortete der Erste: „Ich lege Stein auf Stein.“ Der Zweite schaut auf und sagt „Ich baue eine Kathedrale.“ Ein Erfolgsbild beschreibt Ihre Kathedrale, an der Sie bauen, also Ihr großes Ziel. Wenn Sie dieses Bild zum Beispiel mit Ihrem Team teilen, erkennen Ihre Mitarbeiter, wie sie mit ihrer Arbeit dazu beitragen, eine Kathedrale zu bauen.

Das Besondere an der Visioning-Technik: Sie ist sehr einfach und schnell zu lernen. Hier kommt die Anleitung, wie Sie ganz einfach Ihr erstes Erfolgsbild schreiben können:

1. Brainstorming zu den Inhalten

Worüber wollen Sie Ihr Erfolgsbild schreiben? Unternehmer, die diese Technik einsetzen, schreiben zum Beispiel darüber, wo sie mit Ihrem Unternehmen in einigen Jahren stehen wollen. Was sind dabei Ihre Erfolgskriterien? Was wollen sie in einigen Jahren erreicht haben? Bevor Sie Ihren Erfolgsbild-Text schreiben, machen Sie also erstmal ein Brainstorming über die Inhalte. Dabei sollten Sie Ihre Ziele kurz unter diesen Aspekten durchchecken:

Annäherungs- statt Vermeidungsziele: Die besseren Ziele sind die, die positiv formuliert sind. Also eher „ich will gesund leben“ als „ich will nicht mehr rauchen“

Die besseren Ziele sind die, die positiv formuliert sind. Also eher „ich will gesund leben“ als „ich will nicht mehr rauchen“ Autonomie-Ziele: Sie können Ihr Ziel weitgehend aus eigener Kraft erreichen. In einem Erfolgsbild sollten Sie nicht schreiben, was andere Menschen in der Zukunft machen. Schreiben Sie, was Sie tun können und wollen und welchen Beitrag Sie für das Erreichen des Ziels leisten.

Sie können Ihr Ziel weitgehend aus eigener Kraft erreichen. In einem Erfolgsbild sollten Sie nicht schreiben, was andere Menschen in der Zukunft machen. Schreiben Sie, was Sie tun können und wollen und welchen Beitrag Sie für das Erreichen des Ziels leisten. Gutes Gefühl: Das Ziel muss sich gut anfühlen! Dabei müssen Sie auf Ihre Körperreaktionen achten, wenn Sie an das Ziel denken. Nur Ziele, die sich uneingeschränkt gut anfühlen, sind gute Ziele.

2. Zeitraum wählen

Ein guter Zeitraum für ein Unternehmens-Erfolgsbild sind 5 bis 10 Jahre. Das heißt: Im Erfolgsbild beschreiben Sie Ihr Unternehmen, wie es in einigen Jahren aussehen wird. Sie können die Erfolgsbilder-Technik auch für einzelne (Teil-)Projekte verwenden. Dann ist der Zeitraum, wie weit Sie in die Zukunft schauen, natürlich etwas kürzer.

3. Werte definieren

Die Basis eines Unternehmensleitbildes sind stets die Werte, für die eine Firma steht. Das mag zunächst trivial wirken, weil jeder Werte vertritt: Erfolg, Kundenzufriedenheit, Wettbewerbsstärke oder auch Eigenständigkeit, um nur einige mögliche zu nennen. Doch sind dies alles zunächst nur Worte, die mit Inhalt und Sinn zu füllen sind. Diese Werte solle die Grundlage für das Handeln aller Mitarbeiter sein. So etwas wie die Umgangsregeln des Unternehmens.

Daher sollte vor dem Verfassen eines Erfolgsbildes immer die intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Werten stehen. Wofür tritt das Unternehmen, wofür jeder einzelne im Team ein? Und was genau bedeuten diese Werte im Alltag? Schreiben Sie das auf, ruhig ein bis zwei Seiten pro Wert sein. Wenn die so beschriebenen Werte dann jedem in der Firma bekannt sind, können sie einem betrieblichen Zweck dienen: Dem Treffen von Entscheidungen und dem Lösen von Problemen im Tagesgeschäft.

4. Versetzten Sie sich in eine gute Stimmung



Ein Erfolgsbild sollten Sie in guter Stimmung schreiben. Schreiben Sie zum Beispiel zwei oder drei Punkte auf, die Sie mit Stolz erfüllen. Das wird Ihnen dabei helfen!

5. Schreiben Sie!

Für Ihren ersten Entwurf empfehle ich Ihnen die „Hot-Pen“-Technik. Schreiben Sie eine halbe Stunde lang Ihr Erfolgsbild, ohne den Stift abzusetzen. Wenn Sie gerade nicht weiterwissen, wiederholen Sie das letzte Wort, aber setzen Sie den Stift nicht ab. Diese Schreibübung wird häufig von Autoren verwendet und ist eine super Kreativitätstechnik. Denn viele Ideen sind uns nicht bewusst, kommen aber zu Tage, wenn wir ohne Unterbrechung schreiben. Als Überschrift nehmen Sie am besten in großen Buchstaben „ENTWURF“. Und besonders wichtig ist: Schreiben Sie in der Gegenwart. Beginnen Sie mit einer Situation, die Sie in der Zukunft gerade erleben. Das klingt zum Beispiel so: „Heute ist der 24. Juni 2020 und ich komme gerade von einem Meeting mit einem meiner größten Kunden zurück………“ usw.

6. Pause

Lassen Sie den Entwurf für ein oder zwei Tage in der Schublade liegen.

7. Überarbeitung und Feedback

Lesen Sie sich den Text nach dieser Pause laut vor und markieren Sie beim Durchlesen, wie sich das Geschriebene für Sie anfühlt. Mit grüner Farbe können Sie die Stellen markieren, die sich inspirierend und positiv anfühlen – und mit roter Farbe können Sie Passagen kennzeichnen, die ein ungutes Gefühl auslösen. Zeigen Sie den Entwurf zum Beispiel Ihren Mitarbeitern und bitten Sie sie um Feedback.

Das fertige Erfolgsbild sollte schriftlich verfasst sein und kommuniziert werden. Ich verwende Erfolgsbilder mittlerweile für verschiedenste Ziele in meinem Leben. Neben meinem Unternehmensleitbild im Jahr 2018 schreibe ich Erfolgsbilder für kurzfristige Projekte und bin immer wieder erstaunt, wie sehr mich diese Technik unterstützt, meine Ziele auch zu erreichen. Ich wünsche Ihnen, dass diese Technik Ihnen auch hilft und würde mich über Ihr Feedback oder Fragen dazu freuen!

