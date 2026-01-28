Viele Chefinnen und Chefs fokussieren sich auf die falschen Aufgaben und übersehen dabei ihre wichtigste. Welche das ist – und warum sie über die Existenz deiner Firma entscheidet.

impulse: Welche Aufgabe ist die wichtigste für Unternehmerinnen oder Unternehmer?

Pero Mićić: Die meisten Aufgaben sind eigentlich alle delegierbar. Die einzige, die ich nicht delegieren kann, ist, eine Strategie zu entwickeln und zu formulieren, die das eigene Unternehmen zukunftssicher macht. Für die meisten Menschen klingt das ­theoretisch und abstrakt. Dabei entscheidet die Strategie über die Existenz der Firma. Und ich kann mir nichts Wichtigeres vorstellen, als sich um die Zukunft zu kümmern und um den Kernfaktor, der über Tod oder Erfolg entscheidet.

Warum tun sich viele trotzdem so schwer damit, die Strategiearbeit und damit die Zukunft des Unternehmens zu priorisieren?

Unser Gehirn ist gemacht für ein Leben im Hier und Jetzt. Unser Jetzt-Ich ist ein emotionaler Riese und unser Zukunfts-Ich ein emotionaler Zwerg. Im Widerstreit gewinnt immer der emo­tionale Riese, das Jetzt-Ich. Deshalb fällen wir oft kurzsichtige Entscheidungen. Wenn wir nicht etwas haben, was die Zukunft wichtig genug macht – und zwar nicht nur rational, sondern auch emotional –, gewinnt das Jetzt-Ich.

Der Experte Prof. Dr. Pero Mićić ist Strategieberater und Inhaber der Future ­Management Group aus Eltville. Er berät sowohl namhafte Markenartikler als auch kleine und mittelständische Unternehmen.