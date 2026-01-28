Anleitung zum Priorisieren
Wer keine klare Vision hat, verzettelt sich schnell im ­Tagesgeschäft. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du Prioritäten setzt, die dich und dein Unternehmen wirklich voranbringen.

Aktualisiert am 28. Januar 2026, 16:57 Uhr, von Verena Bast, Wirtschaftsredakteurin
Man kann sie sich eigentlich auch gleich sparen: all die Kick-off-Meetings, Strategieplanungen und Ziele-Workshops, die zum Jahresbeginn wieder anstehen. Denn am Ende des Jahres bleibt von ihnen nicht selten nur eines übrig: die gute ­Absicht dahinter. Das wirklich Wichtige, die Strategie umzusetzen und die Ziele zu erreichen, gerät dagegen im Tagesgeschäft oft ins Stocken, schlimmstenfalls in Vergessenheit.

Warum ist das so? Weil es im Unternehmen oft an kluger Priorisierung der Aufgaben und Projekte fehlt, die wirklich wichtig sind für das Unternehmen – und sein Überleben. „Gerade engagierte und ambitionierte Menschen überschätzen ihre Fähigkeit zur Umsetzung und ­unterschätzen die Hürden und die Probleme, die es unterwegs geben wird“, sagt Pero Mićić, Strategieberater und Inhaber der Future ­Management Group aus Eltville.

Die Folge: In der Firma laufen zu viele ­Projekte gleichzeitig. „Da beginnt schon die ­Verzettelung“, sagt Mićić. Oft würden auch zu viele Ziele gleichzeitig verfolgt, die niemals alle gut erreicht werden könnten. Viele Unternehmen seien auch in zu vielen Geschäftsfeldern unterwegs.

Wie aber kannst du verhindern, dass du dich als Chef oder Chefin verzettelst? Wie findest du gemeinsam mit deinem Team heraus, welche Projekte ihr getrost sein lassen – und auf welche ihr euch unbedingt fokussieren solltet? Das erfährst du in der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung.

In 5 Schritten zum Ziel

Buchstaben-Nudeln auf weißem Hintergrund mit dem Schriftzug "Aufgabe" aus Nudeln gelegt.
Strategiearbeit
Diese eine Aufgabe sollte für dich oberste Priorität haben
Viele Chefinnen und Chefs kümmern sich um die falschen Aufgaben – und übersehen dabei ihre wichtigste. Im Interview sagt Strategieberater Pero Mićić, warum das die Existenz deiner Firma gefährden kann.
Bunde Wäscheklammern auf gelbem Hintergrund. Links unsortiert, rechts sortiert.
Prioritäten umsetzen
Mal wieder verzettelt? Das kann an 7 typischen Fallen beim Priorisieren liegen
Prioritäten legen teils interessante Karrieren hin: Standen sie gerade noch auf einem Spitzenplatz der Agenda, verdrängt sie häufig das Tagesgeschäft. Das liegt oft an Umsetzungsfallen. So umgehst du sie.
Rotes Gewebe, bei dem sich der Faden löst, auf weißem Hintergrund.
Strategisch priorisieren
Klarheit statt Chaos: So setzen diese drei Chefinnen und Chefs Prioritäten
Zwei Unternehmerinnen und ein Unternehmer geben Einblicke, was sie in ihrer Führungsrolle über Prioritäten gelernt haben, wie sie diese setzen – und wann es auch mal wichtig ist, Dinge bewusst hintenanzustellen.
