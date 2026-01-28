Wer keine klare Vision hat, verzettelt sich schnell im ­Tagesgeschäft. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du Prioritäten setzt, die dich und dein Unternehmen wirklich voranbringen.

Man kann sie sich eigentlich auch gleich sparen: all die Kick-off-Meetings, Strategieplanungen und Ziele-Workshops, die zum Jahresbeginn wieder anstehen. Denn am Ende des Jahres bleibt von ihnen nicht selten nur eines übrig: die gute ­Absicht dahinter. Das wirklich Wichtige, die Strategie umzusetzen und die Ziele zu erreichen, gerät dagegen im Tagesgeschäft oft ins Stocken, schlimmstenfalls in Vergessenheit.

Warum ist das so? Weil es im Unternehmen oft an kluger Priorisierung der Aufgaben und Projekte fehlt, die wirklich wichtig sind für das Unternehmen – und sein Überleben. „Gerade engagierte und ambitionierte Menschen überschätzen ihre Fähigkeit zur Umsetzung und ­unterschätzen die Hürden und die Probleme, die es unterwegs geben wird“, sagt Pero Mićić, Strategieberater und Inhaber der Future ­Management Group aus Eltville.

Die Folge: In der Firma laufen zu viele ­Projekte gleichzeitig. „Da beginnt schon die ­Verzettelung“, sagt Mićić. Oft würden auch zu viele Ziele gleichzeitig verfolgt, die niemals alle gut erreicht werden könnten. Viele Unternehmen seien auch in zu vielen Geschäftsfeldern unterwegs.

Wie aber kannst du verhindern, dass du dich als Chef oder Chefin verzettelst? Wie findest du gemeinsam mit deinem Team heraus, welche Projekte ihr getrost sein lassen – und auf welche ihr euch unbedingt fokussieren solltet? Das erfährst du in der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung.

In 5 Schritten zum Ziel