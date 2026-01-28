Du willst Prioritäten setzen? Die KI hilft – wenn du weißt, was du sie fragen musst. KI-Experte Gero Presser verrät seine besten Prompts dafür.

Du hast Ideen, wie du ein Ziel erreichen kannst - sie gehen aber in verschiedene Richtungen? Dann kann dir KI helfen.

Wer seine für 2026 gesteckten Unternehmensziele erreichen und sich nicht verzetteln will, sollte Prioritäten setzen. Diese Prompts und Praxis-Tipps von KI-Experte Gero Presser unterstützen dich dabei.

Der KI eine Rolle zuweisen

Wenn du KI-Tools zum Priorisieren ­nutzen willst, ist es hilfreich, der KI eine Rolle zuzuweisen, etwa so:

„Du bist ein Coach/eine Beraterin im Bereich Priorisierung für Handwerksbetriebe/in der Lebensmittelindustrie/in der Technikbranche …“.

Gero Presser, KI-Experte und CEO der Beratungsfirma Dataciders, rät, sich immer vorzustellen, mit einer echten Beraterin oder ­einem ­Berater zu kommunizieren, und gezielt Rückfragen zu stellen, zum Beispiel:

„In welcher anderen Reihenfolge käme ich ans gleiche Ziel?“

Die richtige Methode finden

Es gibt einige Methoden, die beim Priorisieren helfen. KI-Tools wie Perplexity, ChatGPT oder Copilot kennen sie alle und können helfen, die für dich richtige zu finden. Dafür kannst du beispiels­weise diesen Prompt nutzen:

„Ich habe fünf Ideen, wie ich meine Ziele für dieses Jahr erreichen könnte. Ich weiß aber nicht, wie ich sie sortieren soll. Stell mir 10 Fragen dazu und finde die passende Methode, um die Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit zu bewerten.“