Strategisch priorisieren
Klarheit statt Chaos: So setzen diese drei Chefinnen und Chefs Prioritäten

Zwei Unternehmerinnen und ein Unternehmer geben Einblicke, was sie in ihrer Führungsrolle über Prioritäten gelernt haben, wie sie diese setzen – und wann es auch mal wichtig ist, Dinge bewusst hintenanzustellen.

28. Januar 2026, 07:15 Uhr, von Verena Bast und Lena Kaltenbach
Entscheidungen treffen Ziele erreichen
Rotes Gewebe, bei dem sich der Faden löst, auf weißem Hintergrund.
Ordnung ins Gewirr bringen: Wie drei Unternehmerinnen und Unternehmer Prioritäten setzen.
© David Malan / Photodisc / Getty Images

Ob nach einer unerwarteten Nachfolge, mitten im rasanten Wachstum oder während einer Neuausrichtung: Strategische Ziele entstehen nicht von selbst. Sie brauchen klar gesetzte Prioritäten, um erreichbar zu werden. Zwei Unternehmerinnen und ein Unternehmer zeigen im Folgenden, was sie in herausfordernden Phasen über das Priorisieren gelernt haben, wie sie Entscheidungen treffen, Themen auch mal bewusst hinten anstellen und ihrem Team dabei Orientierung geben.

