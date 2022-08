Deniz Fiçicioglu, 38, gründete 2019 mit Jacob von Manteuffel das Food-Start-up Oceanfruit, gefolgt von Bettafish 2020. Die Unternehmen mit Sitz in Berlin verkaufen Produkte auf Basis von Meeresalgen und beschäftigen 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Eine große Idee zu haben ist das eine. Aber du musst auch die anderen Verrückten da draußen finden, die sie mit dir umsetzen. Sonst bleibt es nur eine Idee. Mir war immer klar, dass ich nicht allein gründen möchte. Ich suchte jemanden, der mich und meine Fähigkeiten ergänzt. Meinen späteren Co-Gründer Jacob habe ich in meinem letzten Job kennengelernt. Ich forschte bei Hermann’s, dem Unternehmen von Verena Bahlsen, an der Ernährung der Zukunft. Jacob klopfte damals bei mir an, weil er eine Doku über Meeresalgen gedreht hatte. Wir tauschten uns aus, ich fand seinen Ansatz spannend. Aber dann ging er erst mal mit seinem Film auf Reisen.

