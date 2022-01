Hybrides Arbeiten  Diese digitalen Tools helfen bei der Zusammenarbeit

Arbeiten einige Teammitglieder im Homeoffice und andere vom Büro aus, können digitale Tools die Zusammenarbeit erheblich vereinfachen. Eine Auswahl.

Die Arbeitswelt der Zukunft ist hybrid, also eine Mischung aus Büro und mobilem Arbeiten. Grundvoraussetzung dafür ist eine funktionierende Infrastruktur. Dazu zählen auch digitale Tools, die eine Zusammenarbeit erheblich vereinfachen können. Aber Achtung! Bei neuer Software gilt: Weniger ist mehr. Denn von einem Tool-Überangebot sind Teams schnell überfordert. Je weniger Software es gibt, desto effektiver und kreativer werden Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das nutzen, was ihnen zur Verfügung steht.

Storytelling-Training für kleine Unternehmen

Stechen Sie endlich aus der Masse heraus - mit gutem Storytelling! Im einstündigen Webinar lernen Sie, wie Sie spannende Geschichten in Ihrem Unternehmen aufspüren und sie so erzählen, dass Sie Ihren Kunden im Kopf bleiben. Am 17. Januar um 14 Uhr oder am 18. Januar um 10 Uhr. Jetzt anmelden!