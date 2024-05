// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Inhalt: Das erwartet Sie in diesem Artikel Wofür stehen die 5S?

Wer hat die 5S-Methode erfunden?

Das bringt die 5S-Methode

Wie setzt man die einzelnen Schritte konkret um?

Widerstände gegen 5S und wie man sie auflöst Im Druckerraum stapeln sich Fehldrucke und leere Kartons für Druckerpapier. Das Lager ist ein Friedhof für alte Monitore und aufgerissene Kisten mit Ersatzteilen. In der Werkstatt liegen verstaubte Maulschlüssel und Schraubenzieher kreuz und quer auf der Werkbank. So sehen Arbeitsplätze in vielen Firmen aus. „Diese Unordnung kostet nicht nur Zeit und Geld; sie stellt auch eine Gefahr für die Sicherheit und für die Kundenzufriedenheit dar“, sagt Kaizen-Berater Andreas Skuin. Die 5S-Methode macht Schluss mit dem Chaos – damit man produktiv arbeiten kann. Mit ihr lässt sich jeder Arbeitsplatz sinnvoll organisieren. Wofür stehen die 5S? Ursprünglich leiten sich die fünf S von den japanischen Begriffen Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke ab – das sind die fünf Schritte der 5S-Methode. Sinngemäß übersetzt bedeuten sie: Sortieren Systematisieren Saubermachen Standardisieren Selbstdisziplin üben und ständig verbessern Wer hat die 5S-Methode erfunden? In den Fünfzigerjahren führte der Produktionsleiter Taiichi Ohno das so genannte Toyota-Produktionssystem ein. Sein Ziel: die Produktion des japanischen Autobauers effizienter machen. Um das zu erreichen, entwickelte er unter anderem die 5S-Methode. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Management-Philosophie des Kaizen, hierzulande auch bekannt als KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess): Prozesse werden Schritt für Schritt immer weiter verbessert; hierfür ist jeder mitverantwortlich. Impulse-Angebot 2024 nichts mehr versäumen! Kostenloser Kalender mit allen wichtigen Terminen für Unternehmerinnen und Unternehmer Jetzt herunterladen Das Buch „Die zweite Revolution in der Automobilindustrie“ machte in den Neunzigerjahren das Toyota-Produktionssystem auch im Westen bekannt und prägte hierfür das Schlagwort Lean Management. Das bringt die 5S-Methode „Bei der 5S-Methode geht es nicht um schöner Wohnen!“, sagt Andreas Skuin. Vielmehr gibt es gute Gründe, dem Chaos den Kampf anzusagen: 5S spart Zeit: „Sie verlieren jedes Mal unheimlich viel Zeit, wenn Ihr Arbeitsfluss unterbrochen wird“, sagt Skuin. Doch genau das passiert, wenn ein Mitarbeiter erst alle Schubladen aufreißen muss, um zu finden, was er sucht. Womöglich muss er Kollegen fragen oder das fehlende Teil sogar bestellen. Ist das Arbeitsmaterial überall verstreut, muss der Mitarbeiter zudem ständig hin- und herlaufen.

5S schafft Platz: Wenn entsorgt wird, was niemand braucht, entsteht freier Raum, der sich sinnvoll nutzen lässt.

ist Geschäftsführer der m.partners GmbH und berät Unternehmen unter anderem im Lean-Management sowie bei komplexen Projekten und in Change-Situationen. Wie setzt man die einzelnen Schritte konkret um? 1. Sortieren (Seiri) Zunächst wird gründlich ausgemistet: Bleiben darf nur, was vor Ort wirklich gebraucht wird – alles andere wird weggeräumt oder entsorgt. Beispiel Druckerraum: Leere Papierkartons und liegen gebliebene Ausdrucke wandern in den Müll. Außerdem wird hinterfragt: Muss wirklich der gesamte Vorrat an Druckerpapier dort gelagert werden? Oder gibt es einen sinnvolleren Aufbewahrungsort dafür, etwa ein Lager? Das Ziel: Suchzeiten verringern, für mehr Übersicht und mehr Platz sorgen und sich einen Überblick über die Bestände verschaffen. 2. Systematisieren (Seiton) Im zweiten Schritt der 5S-Methode bekommt jeder Gegenstand einen festen Platz. Alles, was häufig gebraucht wird, sollte griffbereit sein. Das Ziel: Die Arbeitsplatzorganisation für alle Teammitglieder nachvollziehbar machen. Außerdem sicherstellen, dass die neue Ordnung eingehalten wird: Fehler und Mängel sollen sofort ins Auge fallen. 5. Selbstdisziplin üben und ständig verbessern (Shitsuke) Nun ist der Arbeitsplatz optimal gestaltet – doch damit es so bleibt, braucht es Selbstdisziplin. Wer will, dass die neuen Regeln zur Gewohnheit werden, müsse jedem einzelnen Mitarbeiter vermitteln: Die 5S-Methode hat handfeste Vorteile für dich!“, wie Kaizen-Berater Skuin sagt. Denn langfristig könne die Methode nur funktionieren, wenn jeder Mitarbeiter bereit ist, Eigenverantwortung zu übernehmen. Motivierend sind auch Vorher-Nachher-Fotos, die die Verbesserungen vor Augen führen. Ein weiterer Aspekt beim „fünften S“ der 5S-Methode: ständige Verbesserung. Dafür muss sich jeder Mitarbeiter täglich Zeit reservieren – und so mancher meint, die nicht zu haben. Ein Argument, das zu kurz greift, sagt Skuin: „Das ist genauso unsinnig wie: Ich hab‘ keine Zeit, die Säge zu schärfen, ich muss sägen.“ Genau das gilt es dem Team vermitteln: dass sich durch effizientere Abläufe viel mehr Zeit sparen lässt, als es kostet, kurz den Arbeitsplatz in Ordnung zu bringen. Gerade für das „erste S“ der 5S-Methode, das Aussortieren, sollte man allerdings ausreichend Zeit einplanen: Ein jahrelang, vielleicht jahrzehntelang vermülltes Lager lässt sich nun einmal nicht in einer halben Stunde entmüllen und sinnvoll neu organisieren. Ein Tipp des Kaizen-Experten Skuin: „Machen Sie eine Party draus!“ Wenn alle mit anpacken und der Chef hinterher zum Grillen einlädt, ist das Team sicher motiviert bei der Sache. 2. Mitarbeiter fühlen sich durch die 5S-Methode gegängelt. „Jetzt darf ich nicht mal mehr ein Foto meiner Kinder auf den Schreibtisch stellen!“ – „Wenn ich meinen Locher drei Zentimeter zu weit links hinstelle, fallen wir beim 5S-Audit durch – lächerlich!“ Zwei typische Proteste gegen die 5S-Methode – die sich aber leicht entkräften lassen, wie Skuin erklärt: Denn wie genau man es mit 5S nimmt, könne jede Firma selbst entscheiden. Wer es affig findet, auf dem Schreibtisch einen Platz für den Locher zu markieren, belässt es bei der simplen Regel: Auf jedem Schreibtisch muss ein Locher stehen. „Wichtig ist, dass der eingeschlagene Weg zu Ihrem Unternehmen passt“, sagt Skuin. Auch persönliche Gegenstände am Arbeitsplatz müssen nicht tabu sein. Zudem könne auch jeder Mitarbeiter eine persönliche Schublade bekommen, schlägt Skuin vor: „Ob darin Chaos herrscht, hat den Chef nicht zu interessieren.“ 3. Mitarbeiter können sich von Überflüssigem nicht trennen. „Das brauch‘ ich noch!“ Diesen Einwand hört man oft beim „ersten S“ der 5S-Methode, dem Ausmisten. Manche Mitarbeiter haben das Gefühl, der Chef will ihnen was wegnehmen – und gehen auf die Barrikaden. Andreas Skuin kennt eine einfache Strategie dagegen: „Die Dinge, die der Mitarbeiter noch zu brauchen glaubt, legt er in eine separate Kiste. Wenn er etwas davon braucht, darf er es sich einfach aus der Kiste nehmen. Dann legen Sie gemeinsam mit ihm einen Zeitraum fest, zum Beispiel drei Monate. Alles, was nach diesen drei Monaten immer noch in der Kiste liegt, wird weggeworfen.“ 4. Ein Mitarbeiter ist ein Messie. Mancher Mitarbeiter tut sich mit der 5S-Methode schwerer als andere – sei es, weil er unordentlich ist oder phasenweise überlastet. Patenschaften können hier helfen. Andreas Skuin rät außerdem, 5S in der täglichen Morgenbesprechung zu thematisieren, die im Lean Management üblich ist: „Wo stehen wir bei 5S? Wer braucht Unterstützung?“ Zwang würde Kaizen-Berater Skuin in solchen Fällen nur als allerletztes Mittel einsetzen. Vielmehr vertraut er auf die Macht der Gruppendynamik: „Wenn die Kollegen die 5S-Methode verstanden haben, kriegt der Messie schon Druck von den Kollegen. Denn damit es funktioniert, müssen alle mitziehen.“ 5. Nach ein paar Wochen sieht es im Betrieb genauso chaotisch aus wie vorher. Probleme bereitet erfahrungsgemäß das „fünfte S“: Alte Verhaltensweisen abzulegen und neue einzuhalten, das fällt vielen vor allem am Anfang schwer. Unternehmer können ihre Leute dabei unterstützen: Wie wär’s beispielsweise mit einer Belohnung, wenn das Team die neue Ordnung einen Monat lang durchgehalten hat? „Ganz wesentlich ist außerdem, dass der Chef 5S vorlebt“, sagt Skuin, „schließlich prägt er die Kultur des Unternehmens.“

