4 Schritte zum perfekten Umgang mit Beschwerden

Inhalt: Das erwartet Sie in diesem Artikel Beschwerdemanagement aufbauen, bevor es zu spät ist

Mehr Kundenkritik erhalten

Ein gelungener Erstkontakt

Beschwerden geregelt bearbeiten

Aus Beschwerden lernen „Es hat ganz schön gebrannt damals", ­erinnert sich Ralph Kossmann an das Jahr 2018 – an die Zeit also, bevor es eine ­Beschwerdemanagerin in seiner Softwarefirma EKM gab. Nachdem ein langjähriger Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hatte, waren die verbliebenen sechs Kollegen hoffnungslos überlastet. Kundenbeschwerden versandeten in E-Mail-Postfächern. Die Mit­arbeitenden versuchten nur noch, die dringendsten Probleme zu lösen. „Unsere Kunden waren zu Recht verärgert. Wir betreuen unter anderem ihre Warenwirtschaftssysteme. Wenn da etwas ausfällt und Firmen nicht mehr liefern können, wird es schnell teuer", sagt Kossmann. Ein Albtraum für eine kleine Firma wie EKM. „Unser Glück war, dass wir sehr langfristige Kundenbeziehungen haben und wir mit der ­Situation offen umgegangen sind. So sind wir auf großes Verständnis gestoßen", sagt er. „Sonst hätten wir viele Kunden verloren." Das wäre das Ende für die Firma gewesen. Dem ­Unternehmer aus dem bayerischen Ottobrunn war klar: So geht es nicht weiter. Beschwerdemanagement aufbauen, bevor es zu spät ist Ralph Kossmann entschied sich zunächst für eine Weiterbildung zum Qualitätsmanager. Danach war er überzeugt, dass dies der richtige Weg für sein Unternehmen ist. „Aber ich wusste, dass ich dafür nicht der Richtige bin. Wir brauchten jemanden, der besser in Strukturen denken kann als ich." Also stellte er die Qualitäts- und Beschwerdemanagerin Ulrike Schulz ein. „Es war Wahnsinn, bei einem Team von sechs Leuten dafür eine Stelle zu schaffen", erinnert er sich. Aber es hat sich gelohnt, denn er schuf damals eine Basis, auf der sein Unter­nehmen wachsen konnte. Seit dem Ende der Krise sind die Kunden so zufrieden, dass sie viele neue Aufträge erteilt haben und Kossmann sechs weitere Programmierer einstellen konnte. Für Kossmann ging es damals glimpflich aus. Und er ist heute vielen Unternehmerinnen und Unternehmern einen Schritt voraus: Er hat in seinem Betrieb ein professionelles Beschwerdemanagement ­etabliert. Welche Schritte Sie für ein gutes Beschwerdemanagement gehen sollten – und wie vier Unternehmen erfolgreich mit Kritik um­gehen.

