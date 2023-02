Frau Stahl, woran scheitern Kooperationen besonders häufig?

Daran, dass die Partner aus der Begeisterung heraus wild drauflos Aktionen starten – und sich nicht die Zeit nehmen, einander wirklich kennenzulernen.

Warum ist das so wichtig?

Wenn Sie nicht wissen, wie die andere Person tickt, was ihr wichtig ist, welche Interessen sie hat, dann merken Sie im Zweifelsfall zu spät, dass Sie und Ihr Kooperationspartner ein ganz anderes Verständnis von der Zusammenarbeit haben. Sie wollen dann vielleicht viele neue Kunden gewinnen und über die Masse eine Umsatzsteigerung erzielen – weil es Ihnen nichts ausmacht, in kurzer Zeit 20 Gespräche zu führen. Ihr Partner aber will womöglich eher ein höherpreisiges Produkt in den Vordergrund stellen – um auf diese Weise mehr Gewinn einzufahren.

Muss auch die Chemie stimmen?

Nicht unbedingt. Wenn sie stimmt, flutscht eine Kooperation natürlich besser. Das ist angenehm, hat aber auch Nachteile. Sind etwa alle Partner sehr kreativ, produzieren sie wahrscheinlich eine Idee nach der anderen, kommen aber schwer in die Umsetzung – und damit nicht wirklich voran. Wichtig ist – egal, ob man ähnlich tickt oder nicht: Tauschen Sie sich genau über persönliche Stärken und Schwächen aus. So erkennen Sie Herausforderungen in der Zusammenarbeit schnell – und können Wege finden, um sie zu meistern.

Sie wollen weiterlesen? Jetzt impulse-Mitglied werden Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen impulse bietet ein Netzwerk und Know-how für Unternehmerinnen und Unternehmer. Die impulse-Mitgliedschaft ist für Sie richtig, wenn Sie bereit sind, Ihre Komfortzone zu verlassen, um sich weiterzuentwickeln

von den Erfahrungen anderer profitieren möchten

Erfolg wollen, aber nicht bereit sind, für Profit ihre Werte zu verraten

unser Motto leben: „Mach es!“ Lernen Sie impulse 30 Tage kostenlos als Gast kennen. Jetzt mehr erfahren Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen