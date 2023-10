Impulse-Angebot Vorlage für Führungskräfte Motivierende Mitarbeitergespräche führen Hier herunterladen

Die Auftragslage stimmt, das Unternehmen wächst, der Umsatz steigt – alles prima also? Nicht unbedingt: Mit jedem neuen Angestellten wächst für Unternehmerinnen und Unternehmer auch die Arbeitsbelastung. Doch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allein genügt nicht, um zu entscheiden, ob Sie eine zweite Führungsebene brauchen. Denn mitunter reicht es etwa noch, für bestimmte Bereiche zusätzliches Fachpersonal einzustellen. Diese Checkliste hilft Ihnen, Probleme zu identifizieren, die durch Wachstum typischerweise entstehen. Und zu erkennen, wie dringend Sie eine zweite Führungsebene brauchen. Für wen ist das sinnvoll? Für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, deren Unternehmen gut läuft, die aber noch keine zweite Führungsebene haben. Was bringt's? Haben Sie die Checkliste ausgefüllt, wissen Sie genau, ob es sich lohnt, in eine zweite Führungsebene zu investieren – oder ob sich Probleme eventuell auch anders lösen lassen, etwa über weitere Fachkräfte. [mehr-zum-thema] Was kann ich damit machen? Sie können die einzelnen Punkte am Computer ankreuzen oder aber die Checkliste ausdrucken und händisch ausfüllen. Gibt's noch einen Tipp? Viele Unternehmerinnen und Unternehmer fühlen sich überlastet, weil sie Aufgaben nicht gut delegieren können und sich deshalb im Tagesgeschäft verzetteln. Gegen solches Mikromanagement hilft aber keine noch so gute zweite Führungsebene. Mit diesem Selbsttest zum Download erfahren Sie, wie stark Sie mikromanagen und was dagegen hilft. Und das Aufgabenprotokoll zum Download zeigt Ihnen, welche To-dos wirklich nur Sie selbst erledigen können – und welche sich delegieren ließen.