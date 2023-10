7 Tipps, wie Sie Ihrem Team richtig danke sagen

// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Tipp 1: Nur aus gutem Grund danken „Danke, dass du zur Arbeit gekommen bist“ ist natürlich überflüssig – ebenso „Danke, dass du das Auto repariert hast“ , wenn Sie Chef einer Autowerkstatt sind. Ein Dank für Selbstverständlichkeiten kann sogar eine herablassende Bedeutung bekommen. Denn es impliziert, dass ein Mitarbeiter seine Arbeit nur erledigt, um dem Chef zu dienen. Dabei ist seine Arbeit auch seine Profession. Beim Bedanken gilt daher ähnliches wie beim Loben: Wer seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Selbstverständlichkeiten lobt (oder sich eben bei ihnen bedankt), der behandelt sie eher wie ein Kind – und nicht wie einen Erwachsenen auf Augenhöhe. Nach dem Motto: „Das hast Du aber fein gemacht.“ „Hat Ihr Mitarbeiter aber die Leitung eines Projekts übernommen, sich mit Hingabe dafür eingesetzt und am Ende etwas Außergewöhnliches für die Firma erreicht, ist ein Danke nicht nur möglich, findet Moritz Ostwald – es ist sogar nötig. „Wenn eine Aufgabe wichtig war und der Mitarbeiter sie besonders gut gemacht hat, sollte sich der Chef bedanken“, sagt Moritz Ostwald, Executive-Coach und Trainer für Leadership. So kommt Ihr Dank besonders gut an. Wichtig sei auch, den Grund für das Dankeschön genau zu nennen und die Mitarbeiter direkt anzusprechen. Beispiel: „Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke ich für ihren unermüdlichen Einsatz, ohne den die Zielerreichung nicht möglich gewesen wäre.“ Besser: „Die Eröffnung der neuen Filiale hat euch alles abverlangt. Ihr habt es geschafft, dass wir pünktlich aufschließen konnten, obwohl das vor einem Monat noch nicht möglich schien. Danke.“ Doch auch jenseits von besonderen Aufgaben und Leistungen kann ein Danke positiv wirken. „Ertappen Sie Ihre Mitarbeiter bei dem Verhalten, dass Sie sich wünschen“, empfiehlt Ostwald. In vielen Unternehmen sei es aktuell etwa ein großes Thema, dass die Büros verwaist seien. Dann könne eine Führungskraft etwa bemerken: „Du warst in den letzten vier Wochen wieder häufiger im Bürowarst. Dadurch hast du einen positiven Einfluss auf unsere Teamkultur. Vielen Dank dafür.“ In eigener Sache Machen ist wie wollen, nur krasser Die impulse-Mitgliedschaft - für Unternehmerinnen und Unternehmer die mehr wollen. Jetzt Mitglied werden Tipp 2: Sich persönlich bedanken Bedanken Sie sich bei Ihren Mitarbeitern nicht erst auf der Weihnachtsfeier für seine gute Leistung im Juli. Ein Dankeschön sollte zeitnah und am besten persönlich ausgesprochen werden. Gehen Sie dabei individuell auf Ihre Mitarbeiter ein, denn jeder Mensch reagiert anders auf ein Dankeschön, sagt Ostwald: „Die meisten Mitarbeiter werden es mit Anerkennung verbinden, einigen gibt es auch das Gefühl von Sicherheit und Wertschätzung, etwas richtig gut gemacht zu haben. Für andere wiederum steigt dadurch das Zusammengehörigkeitsgefühl mit dem Team.“ Bei manchen Menschen, so Ostwald, entstehe auch das Gefühl, einen wichtigen Beitrag geleistet zu haben. „Und Sinn bei der Arbeit zu spüren, wird ja immer wichtiger.“ Der Experte

Moritz Ostwald ist Gründer und Geschäftsführer des Coaching- und Training-Unternehmens Alpha Inspiration. Als Experte für gute Führung und Transformation begleitet er Führungskräfte und ihre Unternehmen hin zu einem bewussteren und langfristig erfolgreichen Wirken

Bei Kollegen, die nicht im selben Gebäude sitzen, würde der Experte zum Telefonhörer greifen und sich in einem Gespräch bedanken. Diese Frage stellte impulse-Digitalchefin Nicole Basel den Lesern des impulse... Richtig loben 10 goldene Regeln für motivierendes Lob Wenn Chefs richtig loben, verpassen sie ihren Mitarbeitern einen echten Motivationsschub. 10 Regeln für motivierendes Lob und Beispiele für gute und schlechte Formulierungen. Tipp 6: Es nicht übertreiben Wer sich 20 Mal am Tag für alles und bei jedem bedankt, wird nicht mehr ernst genommen. Das Dankeschön erscheint unglaubwürdig. Ihr Dank zeugt nicht mehr von Aufmerksamkeit, sondern lässt Sie oberflächlich erscheinen. Es gibt keine pauschale Formel, wie oft Sie sich am Tag bei Ihren Mitarbeitern bedanken sollten. Bedanken Sie sich einfach immer dann, wenn es wirklich etwas anzuerkennen gibt. Doch auch hier kommt es wieder auf den Einzelfall an: „Es gibt Menschen, die Anerkennung öfter brauchen als andere“, sagt Moritz Ostwald. Dafür müsse man als Führungskraft ein Gespür entwickeln. Tipp 7: Ehrlich und authentisch sein Wichtig ist immer, dass Ihr Dank ehrlich gemeint ist und auch als ehrlich gemeint wahrgenommen wird. „Wie etwas wahrgenommen wird, hängt zu 93 Prozent von unserer nonverbalen Vermittlung ab“, sagt Ostwald. Bleiben Sie Ihrem Charakter treu: Nutzen Sie keine Muster für Dankschreiben, Danksagungen oder Dankessprüche aus dem Internet. Wenn Sie ernst genommen werden wollen, sollte sich in dem Dank Ihre Persönlichkeit widerspiegeln. Beispiel: „Ich möchte mich recht herzlich für Ihren unermüdlichen Einsatz bedanken“ wirkt gestelzt, wenn man sonst eher gerade heraus redet. Dann besser: „Sie haben in dem Projekt einen Wahnsinnseinsatz gezeigt. Danke!“

