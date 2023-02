Aus dem Vertrieb kommt eine gute und eine schlechte Nachricht: ein großer Auftrag eines neuen Kunden, dem bald weitere folgen könnten. Jedoch muss der Auftrag so schnell wie möglich bearbeitet werden. Im Team stößt die Nachricht auf gemischte Reaktionen.

Kollege A freut sich auf die Herausforderung, ist bereits am Planen der nächsten Schritte. Kollegin B wirkt verzweifelt. Sie denkt über den hohen Krankenstand und die Verzögerungen in der Lieferkette nach und fragt sich, wie die Aufgabe in anständiger Qualität zu bewältigen sei. Kollege C lässt die Angelegenheit offenbar kalt. Er arbeitet weiter an einem Thema, mit dem er schon lange zugange ist; für den neuen Auftrag fühlt er sich nicht zuständig.

Stress ist nicht per se schlecht

Termindruck ist eine typische Stressquelle im Job, aber auch Monotonie, Angst vor Arbeitsplatzverlust und Umstrukturierungen im Unternehmen lösen bei vielen Beschäftigten bestimmte Reaktionen aus – die aber eben nicht bei allen gleich sind. „Menschen gehen ganz unterschiedlich mit Stresssituationen um“, sagt Stefan Koch. Er ist Leitender Psychologe in der Schön Klinik Roseneck in Prien am Chiemsee und hat häufig mit Patienten zu tun, die durch Stress krank geworden sind. So weit kommt es in der Regel nicht. Stress ist nicht per se schlecht, es sei denn, dieser ist von Dauer. In diesem Fall steigt das Risiko, ernsthaft zu erkranken, etwa eine Depression oder einen Herzinfarkt zu erleiden, erklärt Stefan Koch.

