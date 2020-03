Coronavirus und Kinderbetreuung Wann dürfen Arbeitnehmer zuhause bleiben?

Wegen des Coronavirus schließen Kitas und Schulen. Was hat jetzt Vorrang: Kinderbetreuung oder Arbeitspflicht? Was Eltern und Arbeitgeber wissen sollten.

Berufstätige Eltern stellt das Coronavirus vor große Probleme: Da immer mehr Kitas und Schulen wegen Corona schließen, bricht Eltern die Kinderbetreuung weg. Was bedeutet das für Arbeitgeber? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Müssen berufstätige Eltern zur Arbeit kommen – auch wenn die Kita oder Schule ihrer Kinder wegen des Coronavirus geschlossen ist?

Eltern stecken aktuell in einer Zwickmühle: Auf der einen Seite sind sie dazu verpflichtet, ihre Arbeitsleistung zu erbringen. Auf der anderen Seite müssen sie aber auch ihr Kind betreuen, wenn Kitas oder Schulen wegen des Coronavirus geschlossen wurden – und wegen des erhöhten Risikos für ältere Menschen womöglich auch die Großeltern als Betreuungspersonen ausfallen.

„Die Pflicht zur Kinderbetreuung wiegt in diesem Fall schwerer, wenn es keine Möglichkeit gibt, das Kind anderweitig betreuen zu lassen“, sagt Rechtsanwalt Frieder Werner von der Kanzlei Menold Bezler in Stuttgart.

Mitarbeiter dürfen also zuhause bleiben, wenn sie keine andere Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder haben. „Das gilt auch für einen längeren Zeitraum“, so Werner.

Haben Mitarbeiter in diesem Fall einen Anspruch auf Bezahlung?

Arbeitnehmer haben laut § 616 BGB weiterhin einen Anspruch auf Vergütung, wenn sie für eine „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“ aus persönlichen Gründen nicht arbeiten können. Das gilt zum Beispiel für Todesfälle im engsten Familienkreis.

Bisher unklar ist allerdings, ob § 616 BGB auch in der Corona-Krise greift. Denn aktuell sind viele Arbeitnehmer betroffen und es ist fraglich, ob Arbeitgebern zugemutet werden kann, die dadurch entstehenden Kosten zu tragen. „Es fehlt hierzu an einschlägiger Rechtsprechung“, sagt Werner.

Zudem ist in diesem Fall der Zeitraum einer bezahlten Freistellung im Gesetz – anders als bei einer Krankheit des Kindes – nicht definiert. „Ein bis zwei Tage können hierbei noch als unerheblicher Zeitraum angesehen werden“, sagt Werner. Dann müsse der Mitarbeiter sich allerdings bemühen, eine Ersatzbetreuung zu finden. „Bei einer ganzen Woche oder mehr wäre der Zeitraum meines Erachtens überschritten, in dem er Anspruch auf Vergütung hat.“

Müssen Arbeitnehmer bei einer längeren Schließung von Schulen oder Kitas also Urlaub nehmen?

„Ja, wenn der Mitarbeiter in dieser Zeit weiterhin Gehalt bekommen will“, sagt Werner. „Als Arbeitnehmer wäre ich vorsichtig, mich auf den Standpunkt zu stellen, bezahlt der Arbeit fernbleiben zu können. Besser wäre es, Urlaub für die Kinderbetreuung zu nehmen oder den Arbeitgeber zu fragen, ob eine unbezahlte Freistellung möglich ist.“

Bei der Urlaubsgewährung müssen Arbeitgeber grundsätzlich auf die persönlichen Belange des Angestellten Rücksicht nehmen. Nur wenn dringende betriebliche Gründe entgegenstehen, dürfen sie einen Urlaubswunsch ausschlagen, betont Werner.

Lässt sich das Problem lösen, indem der Arbeitgeber Homeoffice anordnet?

„Viele Arbeitgeber prüfen derzeit, ob sie die Arbeit auf Homeoffice umstellen können“, so Werner. Das löse nicht nur das Betreuungsproblem für die Mitarbeiter, es biete auch Vorteile für die Arbeitgeber. „Wenn wegen des Coronavirus massenhaft Eltern ausfallen, die ihre Kinder betreuen müssen, wird es für die Unternehmen schwierig, den Betrieb aufrechtzuhalten.“ Allerdings sei ein Mitarbeiter, der ein kleines Kind zu beaufsichtigen habe, nur einschränkt arbeitsfähig.

Ob der Arbeitgeber angesichts des Coronavirus Homeoffice einseitig anordnen kann, lässt sich laut Werner nicht abschließend beurteilen. „Grundsätzlich hat der Arbeitgeber ein Weisungsrecht und kann auch den Ort der Arbeit zuweisen.“ In diesem Fall müsse er aber dem Mitarbeiter den Ort und die Arbeitsmittel zur Verfügung stellen – „und das macht er gerade nicht, wenn er den Mitarbeiter anweist, von zu Hause aus zu arbeiten. Braucht der Mitarbeiter zum Arbeiten aber nur sein Notebook und das Mobiltelefon, könnte man – aufgrund der besonderen Situation – in Erwägung ziehen, dass der Mitarbeiter ausnahmsweise verpflichtet ist, von zu Hause aus zu arbeiten.“

Ohnehin geht Werner davon aus, dass ein Arbeitnehmer ein Homeoffice-Angebot des Unternehmens dankbar aufgreifen werde, wenn er keine Möglichkeit habe, seine Kinder betreuen zu lassen. „Andernfalls bekäme er keine Vergütung – er könnte seiner Arbeit ja nicht nachgehen.“

Dürfen Arbeitnehmer ihre Kinder mit zur Arbeit bringen?

Mitarbeiter können laut Werner nicht einfach so ihre Kinder mit zur Arbeit bringen. „Dies ist offensichtlich in Bereichen, in denen es aufgrund der Arbeitssicherheit unzulässig ist – man denke an die Produktion eines Unternehmens oder eine Großbaustelle. Aber auch im Büro ist es nicht ohne Weiteres zulässig, da die Aufmerksamkeit des Arbeitnehmers dann unter Umständen nicht mehr der Arbeit gilt.“

Brächten gleich mehrere Arbeitnehmer ihre Kinder mit, könnten auch praktische Probleme entstehen, gibt Werner zu bedenken. „Der Arbeitnehmer sollte daher im Vorfeld den Arbeitgeber um Erlaubnis bitten, die Kinder mitzubringen.“

Werners Rat vor dem Hintergrund der Corona-Krise: „Aufgrund der Situation sollten Arbeitgeber gleichwohl prüfen, ob es ihnen möglich ist, den Arbeitnehmern zu gestatten, die Kinder mitzubringen, oder ob sie Mitarbeitern, soweit möglich, das Homeoffice ermöglichen.“