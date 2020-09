Unternehmer können die Krise nutzen, um steuergünstig Vermögen auf die Kinder oder den Partner zu übertragen. Worauf es ankommt, wenn Geld, Haus oder Firma verschenkt werden.

Eingebrochene Umsätze, gefallene Immobilienpreise, Turbulenzen am Aktienmarkt – die Coronakrise hat zu vielen Verwerfungen geführt. 2020 droht etlichen Vermögensanlagen ein Wertverlust. Doch darin steckt auch eine Chance: Sind Firmenanteile, Immobilien und Aktien niedrig bewertet, sinkt auch die Schenkungsteuer, wenn das Vermögen übertragen wird.

Steht der Entschluss für eine Schenkung fest, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, einen Teil des Erbes steuergünstig auf die nächste Generation zu übertragen: „Wer perspektivisch eine Schenkung plant, sollte sein Vorhaben jetzt prüfen und unter Umständen vorziehen“, empfiehlt der Fachanwalt für Erbrecht Andreas Kühne von der Kanzlei BKL Fischer Kühne und Partner in Bonn. In der Krise würden sich oftmals mehr Vermögenswerte in die gesetzlichen Freibeträge „packen“ lassen als davor oder danach.

Der Grund: In welcher Höhe Schenkungsteuer anfällt, hängt vom steuerlichen Bemessungswert der Schenkung ab – und der liegt im Sommer 2020 oft deutlich niedriger als noch vor Ausbruch der Pandemie. Schenkende gewinnen dadurch mehr Spielraum, um Vermögen steuerfrei zu übertragen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn das verschenkte Vermögen perspektivisch wieder an Wert gewinnt.

Warum zu Lebzeiten schenken?

Speziell bei großen Vermögen ermöglichen Schenkungen deutliche Steuereinsparungen. Zwar gelten dabei dieselben Freibeträge wie bei einer Erbschaft, doch können diese alle zehn Jahre neu genutzt werden. Für Ehepartner sind das 500.000 Euro, bei Kindern immerhin noch 400.000 Euro. Schenkungen an Enkel sind bis 200.000 Euro steuerfrei. Zählt der Beschenkte nicht zu den engeren Verwandten, liegt der Freibetrag bei 20.000 Euro.

Ein Beispiel: Sowohl der Vater als auch die Mutter können ihrem Kind jeweils 400.000 Euro schenken. Nach zehn Jahren können sie die Freibeträge erneut ausschöpfen. Nach Ablauf eines Jahrzehnts können beide Elternteile so in der Summe bereits 1,6 Millionen Euro steuerfrei an das Kind weitergegeben haben. Ein weiteres Argument für eine Schenkung ist der größere Gestaltungsspielraum: Anders als eine Erbschaft lässt sich eine Schenkung leichter an Bedingungen knüpfen. Der Schenkende kann Wertpapiere, Wohneigentum und Betriebsanteile nach seinen Vorstellungen abgeben – und im besten Fall einen späteren Streit ums Erbe verhindern.

„Es kann viele Gründe geben, einen Teil des Vermögens bereits zu Lebzeiten zu übertragen“, sagt Paul Grötsch, Rechtsanwalt und Geschäftsführer des Deutschen Forums für Erbrecht in München. „Gerade bei Unternehmen kann es erwünscht sein, dass man auch Einfluss auf die Ausgestaltung der Schenkung nimmt und den Nachfolger noch eine Weile begleitet.“

Eine vorzeitige Übertragung von Vermögenswerten kann auch zum Ziel haben, diese aus der unternehmerischen Haftung für Schulden rauszunehmen: „Nach vier Jahren kommen die Gläubiger in vielen Fällen nicht mehr an das Vermögen ran“, betont Kühne. Aus demselben Grund kann auch ein Teil des Besitzes auf den Ehepartner übertragen werden, wenn zuvor eine Gütertrennung vereinbart wurde.

Wertpapierdepots übertragen

Die Coronakrise hat die Börsen weltweit unter Druck gesetzt: Viele Wertpapiere verzeichneten im Frühjahr 2020 erhebliche Kursverluste. Auch wenn sich die Börsen im Sommer bereits wieder erholt hatten, gilt: Niedrige Kurse können für steuergünstige Schenkungen genutzt werden. „In vielen Fällen lohnt sich eine Schenkung von Wertpapierdepots, wenn die Bewertung niedrig ist“, so Kühne.

Für die steuerliche Bewertung gilt grundsätzlich das Stichtagsprinzip: Entscheidend für das Finanzamt ist der Wert des Vermögens zum Zeitpunkt der Übertragung. Wird die Bank angewiesen, ein Depot zu übertragen, ist also die Summe der Gutschrift maßgeblich. Die weitere Kursentwicklung der übertragenen Papiere bleibt dann unberücksichtigt.

Zu Beginn der Coronakrise im März 2020 notierten viele Fonds und Aktienindizes um bis zu 40 Prozent unter ihrem Höchststand. Ein Depot, das einmal eine Million Euro wert war, war zu diesem Zeitpunkt mitunter nur noch 600.000 Euro wert. Ein guter Zeitpunkt für eine Schenkung.

Auf die anfallende Schenkungsteuer hätte die niedrigere Bewertung eine enorme Auswirkung gehabt. Überträgt ein Elternteil das Vermögen auf sein Kind, liegt der steuerliche Freibetrag bei 400.000 Euro. Der Rest muss versteuert werden: Beim Übertrag auf das Kind gelten dafür Steuersätze von 15 Prozent für die ersten 600.000 Euro und 19 Prozent für alles, was darüber hinausgeht – bis 6 Millionen Euro, danach steigt der Steuersatz weiter.

Bei einem Depotwert von einer Million Euro müssen also 600.000 Euro zu 15 Prozent versteuert werden: Der Fiskus erhält also immerhin 90.000 Euro. Wenn in der Krise nun das gesamte Depot nur noch 600.000 Euro wert ist, sinkt die Steuer auf 30.000 Euro. Beträgt der Wert des zu übertragenden Depots durch Kurseinbrüche weniger als 400.000 Euro, fallen in diesem Beispiel gar keine Steuern an.

Wer also erneute Kurseinbrüche erwartet, kann bereits eine Schenkung vorbereiten, um dann den passenden Zeitpunkt abzuwarten.

Wohneigentum verschenken

Auch viele Immobilienanlagen sind von der Krise betroffen. „Die erzielbaren Verkaufspreise liegen vielerorts deutlich unter dem Niveau vor der Krise“, sagt Kühne. Das wirkt sich auch auf die steuerliche Bewertung aus.

Bei der Übertragung von Immobilien gilt ebenfalls das Stichtagsprinzip. Die Ermittlung des steuerlichen Wertes ist allerdings etwas komplizierter. Der Wert von Eigentumswohnungen wird mit dem Vergleichswertverfahren ermittelt. Dabei geht es im Kern um die Frage: Welchen Verkaufspreis würde eine Wohnung mit vergleichbarer Größe und Lage zum Zeitpunkt der Übertragung erzielen? Ist bei einer solchen Wohnung ein starker Preisrückgang feststellbar, sinkt auch der Bemessungswert für die geschenkte Wohnung.

Größerer Preisverfall bei Gewerbeimmobilien

Noch deutlich stärker als bei privatem Wohneigentum dürfte der Preisverfall bei Gewerbeimmobilien ausfallen, die 2020 weniger Mieteinnahmen erzielen konnten. „Bei gewerblich genutzten Objekten kommt es verstärkt zu rückläufigen Mieten, Mietausfällen oder auch Leerständen“, berichtet Kühne. Das ist etwa der Fall, wenn Ladengeschäfte oder Restaurants im Zuge der Corona-Maßnahmen schließen mussten und ihre Miete schuldig blieben. Diese Entwicklungen fließen ebenfalls in die steuerliche Wertermittlung ein.

Der steuerliche Wert von Gewerbeimmobilien wird mit dem sogenannten Ertragswertverfahren ermittelt. Dabei geht es nicht um den erzielbaren Verkaufspreis, sondern um die Erträge, die mit der Immobilie voraussichtlich erwirtschaftet werden: Ausschlaggebend sind die Jahresmieten, die der Vermieter mit der Gewerbeimmobilie erzielen kann.

„Sobald ich den ersten Leerstand habe oder bei einer Neuvermietung weniger verlangen kann, hat das Einfluss auf die Bewertung“, so Kühne. Die niedrigeren Mieten könnten bereits in die Bewertung einfließen, wenn klar sei, dass bestehende Gewerbemietverträge in naher Zukunft ausliefen und nicht zu den gleichen Konditionen verlängert werden könnten.

Vorteile für Beschenkten bei Nießbrauch

Wird bei der Überlassung der Immobilie noch ein Nießbrauch vereinbart, schmälert das den steuerlichen Wert der Schenkung weiter. Dabei behält sich der Schenker ein lebenslanges Nutzungsrecht vor: Er kann also in der Immobilie wohnen bleiben und hat darüber hinaus auch Anspruch auf alle Mieteinnahmen.

„Davon profitiert auch der Beschenkte“, berichtet Erbrechtsexperte Grötsch. Die entgangenen Mieteinnahmen zieht der Fiskus nämlich vom Wert der Schenkung ab. Der „Kapitalwert des Nießbrauchs“ errechnet sich aus den Jahresmieteinnahmen – multipliziert mit einem Faktor, der vom Bundesfinanzministerium festgelegt ist. Dieser bemisst sich an der restlichen Lebenserwartung des Schenkenden – je jünger der Schenker, desto höher der Multiplikator und desto mehr Steuern können gespart werden.

Bei einer 60-jährigen Frau etwa, die eine statistische Lebenserwartung von noch 25,28 Jahren hat, beträgt der Vervielfältiger 13,856. Bei jährlichen Mieteinnahmen von 10.000 Euro würde der Nießbrauch den steuerlichen Wert der Immobilie somit um 138.560 Euro schmälern.

„Wenn man davon ausgeht, dass eine Immobilie im Wert steigt, lohnt es sich eigentlich immer, diese frühzeitig zu übertragen“, sagt Grötsch. Der Grund: Die Freibeträge steigen nicht im gleichen Maß wie die Vermögenswerte. Das gilt auch für Unternehmen, die stark wachsen: „Hier kann es sinnvoll sein, seine Kinder frühzeitig zu Gesellschaftern zu machen, statt ihnen später ein viel wertvolleres Unternehmen zu vererben.“

Firmenanteile vorzeitig weiterreichen

Noch komplexer ist die steuerliche Bewertung eines Unternehmens durch das Finanzamt. Doch auch hier gilt: Eine niedrigere Bewertung spart Schenkungsteuer. „Viele meiner Mandanten überlegen, jetzt die Firma zu übertragen, weil das Unternehmen in der Coronakrise deutliche Auftragsrückgänge zu verkraften hat“, berichtet Kühne. Das betrifft etwa Firmen aus den Bereichen Tourismus, Gastronomie oder Eventmanagement. Hier drücken die Gewinneinbrüche oder Verluste aus dem laufenden Jahr den Wert und damit die Steuerlast im Fall einer Schenkung.

Das Finanzamt bewertet Unternehmen üblicherweise mit dem vereinfachten Ertragswertverfahren: Dabei wird aus dem durchschnittlichen Gewinn der vergangenen drei Jahre auf die Zukunft geschlossen und so der steuerliche Unternehmenswert berechnet. Verlustjahre mindern bei diesem Verfahren also den Betrag. Entsprechend fällt die steuerliche Bewertung aktuell oft niedriger aus als noch vor wenigen Monaten.

Nur wenn der Substanzwert – grob gesagt: die Summe aller Vermögenswerte eines Unternehmens – höher liegt als der Ertragswert, bezieht das Finanzamt diesen für die Besteuerung heran. Das ist etwa der Fall, wenn die Firma in den vergangenen Jahren wenig Profit gemacht hat, aber vorhandene Vermögenswerte wie Maschinen, Immobilien oder der Warenbestand eine höhere Bewertung rechtfertigen.

Gerade wenn die Zukunftsaussichten des Betriebs gut sind, ist aktuell also ein guter Zeitpunkt, um das Unternehmen oder Teile davon auf die nächste Generation zu übertragen. Inhaber sollten die nächsten Monate nutzen, um einen solchen Schritt für Anfang 2021 vorzubereiten, rät Kühne. Der gesunkene Wert lässt sich dann einfach mit dem Jahresabschluss 2020 belegen. Wer das Unternehmen noch im laufenden Jahr übertragen möchte, sollte mit einem Gutachten nachweisen, dass der Unternehmenswert gesunken ist.

In jedem Fall ist es sinnvoll, bei einer Firmenübertragung einen sachkundigen Berater hinzuziehen, der prüfen kann, ob alle steuerrechtlichen Begünstigungen ausgeschöpft wurden. „Betriebsvermögen zu übertragen ist noch einmal deutlich komplizierter als Barvermögen oder Immobilien“, sagt Grötsch.

Zwar gelten für Firmenbeteiligungen prinzipiell dieselben Freibeträge wie für das übrige Vermögen auch. Allerdings existieren im Erbschaftsteuerrecht erhebliche Vergünstigungen für die Übertragung von Betriebsvermögen: Mitunter können bis zu 100 Prozent der Firma steuerfrei übertragen werden. Die Höhe der Vergünstigungen hängt unter anderem davon ab, ob der Nachfolger die Firma fortführt und die Arbeitsplätze erhält.

Um keine bösen Überraschungen zu erleben, wenn das Finanzamt die Schenkung bewertet, sollte der Unternehmenswert im Vorfeld so exakt wie möglich ermittelt werden. „Wer Betriebsvermögen übertragen möchte, sollte sich nicht auf eine Pi-mal-Daumen-Rechnung verlassen“, warnt Grötsch.

Was beim Schenken noch wichtig ist

Auch wenn die Rahmenbedingungen in der Krise günstig sind, sollten Unternehmer nicht vorschnell handeln. „Es kommt nicht nur darauf an, dass die Vermögensübertragung steuerlich optimiert wird“, sagt Kühne. Auch alle übrigen wirtschaftlichen und psychologischen Aspekte müssen stimmen: „Man sollte sich nur dann von einem Teil seines Vermögens trennen, wenn man sich damit wirklich wohlfühlt.“

Grundsätzlich gilt: Der Schenker sollte nichts verschenken, was er selbst noch benötigt. „Ein ausreichendes Vermögen fürs Alter sollte immer behalten werden“, sagt Kühne. Die Kinder müssten außerdem tauglich sein, mit Vermögen umzugehen.

Schenkungen erfordern eine gründliche Prüfung und Planung. Wer sich von einem Teil seines Vermögens trennen möchte, sollte deshalb fachlichen Rat einholen, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen und rechtliche Fallstricke zu umgehen. Schließlich geht es bei einer Schenkung nicht nur um die steuerliche Optimierung, sondern letztlich um die Übergabe eines Lebenswerks.