„Hören Sie bloß auf, eine To-Do-Liste zu führen!“

Kaum ist eine Aufgabe erledigt, landet die nächste auf dem Tisch: Das Gefühl, sich abzustrampeln und doch nicht von der Stelle zu kommen, kennen viele. Wie es gelingen kann, aus diesem Hamsterrad auszusteigen? Mit mehr Fokus, sagt der Autor und Unternehmer Lars Bobach aus Langenfeld im Rheinland im Interview. impulse-Verleger Nikolaus Förster und Lars Bobach kennen sich – und sind per Du. impulse: Dein Thema ist Fokus. Wie passt das zu den aktuellen Krisen? Ist da nicht der erste Instinkt zu fliehen, statt sich zu fokussieren?

Lars Bobach: Das erlebe ich bei den meisten Unternehmern und Unternehmerinnen. Wenn es schlecht läuft, wird jeder Chance hinterhergerannt. Da kamen dann in der Coronakrise Handwerksbetriebe auf mich zu, die plötzlich Desinfektionsmittel vertreiben wollten. Als Notlösung, um überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen. Das ist ein natürlicher Instinkt. Aber ob es immer das Richtige ist, wage ich zu bezweifeln. Was empfiehlst du den Unternehmerinnen und Unternehmern, die du begleitest, wenn sie in kritische Situationen kommen?

Wer schon vorher seine Hausaufgaben gemacht hat, wer einen Fokus und eine klare Strategie hat und sein Warum kennt, der geht durch Krisen deutlich entspannter. Unternehmer, die sehr opportunistisch unterwegs sind, werden von Krisen meist härter getroffen. Ich sage dann: Vielleicht ist diese Krise genau die Chance, dich jetzt richtig zu fokussieren – nicht nur persönlich, sondern auch als Firma. Es wird eh wehtun. Gerade dann kann man alte Zöpfe abschneiden. Du sagst, „focus“ steht für „follow one course until success“, also „Verfolge einen Weg bis zum Erfolg“. Aber wie soll ich einem einzigen Weg treu bleiben, wenn wie zuletzt gleich mehrere Krisen auf mich einprasseln?

Es ist eine Herausforderung. Ich bin da selbst ein gebranntes Kind. Mein Vater war als Unternehmer nicht fokussiert. Sein Maschinenbau-Unternehmen ging durch alle Turbulenzen, bis hin zur Insolvenz. Er war so jemand, der zur Not noch eine Würstchenbude aufgemacht hätte, um Umsatz zu machen. Damals war mir das nicht bewusst. Aber irgendwann wurde mir klar, dass genau diese Strategie uns in Schwierigkeiten gebracht hatte. Deshalb bin ich heute relativ dogmatisch, was Fokus angeht.

