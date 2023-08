Die meisten Menschen schauen morgens in ihren Kalender. Sie gehen durch, was an dem Tag ansteht und auf welche Termine sie sich noch vorbereiten müssen. Nicht so John Maxwell, ein renommierter Autor und Leadership-Experte aus den USA: Er nutzt den morgendlichen Blick in seinen Kalender dagegen, um jeden Tag etwas Neues zu lernen. In seinem Podcast erzählt er, wie ihm das gelingt – mit drei simplen Schritten, die Sie leicht nachmachen können.

Seine Gewohnheiten fasst Maxwell für die Hörerinnen und Hörer unter drei Schlagworten zusammen: Vorbereitung, Besinnung, Anwendung.

Schritt 1: Vorbereiten

Persönliches Wachstum ergebe sich nicht einfach so, sagt Maxwell in der Podcast-Episode. Vielmehr müsse man es im Alltag fest einplanen. Der Leadership-Experte bereitet sich jeden Morgen vor, indem er durchgeht, wann im Tagesverlauf Lernchancen auf ihn warten könnten. „Wir verpassen viele Chancen nicht, weil sie sich nicht für uns ergeben. Sondern, weil wir Chancen nicht erkennen, wenn sie sich auftun“, sagt Maxwell. Gelegenheiten zum Lernen sind für Maxwell zum Beispiel Zusammentreffen mit Menschen, die ihm etwas beibringen können. Er zählt dazu aber auch Zeiten, in denen er ein Buch lesen kann, Zugfahrten oder Flüge zum Beispiel.

Maxwell stellt sich zwei Fragen, um potenzielle Lernsituationen zu identifizieren:

Welche Gelegenheiten habe ich heute, um etwas zu lernen? Was lerne ich aktuell, worüber ich heute unbedingt mehr erfahren sollte?

Der Leadership-Vordenker ist überzeugt: Wer sich klarmacht, was sein aktuelles Lerninteresse ist, wird jede Gelegenheit erkennen, die sich zu dem Thema bietet. Er rät, sich auf ein bis zwei Themen zu fokussieren. Ihn interessiere zum Beispiel aktuell, wie Teams gut zusammenarbeiten, erzählt Maxwell weiter. Seitdem ihm das klar ist, treffe er überall Menschen, die mit Teams arbeiten. Sei es auf Konferenzen oder Abendveranstaltungen, in seiner Kirchengemeinde oder auf dem Golfplatz. Er fragt sich: „Welche Leute werde ich heute treffen, die mir etwas beibringen können? Das mir hilft ein neues Level zu erreichen.“

Schritt 2: Reflektieren

Analog zu seinem Lernchancen-Scan am Morgen schließt Maxwell seinen Tag auch mit Fokus auf das Lernen ab: Jeden Tag vor dem Zubettgehen nimmt er sich 15 bis 30 Minuten Zeit, um seinen Tag zu reflektieren. „Alle erfolgreichen Menschen verbringen beachtlich viel Zeit allein, um nachzudenken, zu meditieren oder in sich hineinzuhören“, sagt Maxwell. Ihm sei diese Gewohnheit als Gemeinsamkeit aller großen Persönlichkeiten aufgefallen, mit denen er sich beschäftigt habe.

In seiner Besinnungs-Zeit vor dem Zubettgehen stellt sich Maxwell Reflexionsfragen wie:

Was habe ich heute Neues dazugelernt?

Welche Fähigkeiten habe ich erlangt oder verbessert?

Was möchte ich davon anwenden?

Schritt 3: Umsetzen

Lernen ist kein Selbstzweck. „Wenden Sie alles sofort an, das Sie dazulernen“, rät Maxwell seinen Podcast-Hörern. Auch hier helfen ihm drei Fragen:

Wo kann ich dieses Wissen nutzen? Wann kann ich dieses Wissen nutzen? Wer sollte das auch wissen?

Als Autor und Redner versuche er, alle neuen Erkenntnisse schnellstmöglich schriftlich, in einer Rede oder in einem persönlichen Gespräch weiterzugeben. Nebenbei teilt Maxwell auch den Tipp, frisch Gelerntes nur mit ebenfalls Lernwilligen zu teilen. „Verschwenden Sie keine Zeit mit denen, die uninteressiert sind!“

Denn der Autor und Leadership-Vordenker ist überzeugt: Wenn in einem Unternehmen die Führungskräfte nicht kontinuierlich persönlich wachsen und sich weiterentwickeln, wird die gesamte Organisation stagnieren.