Der Kunde, der eine schlechte Produktqualität bemängelt. Die Mitarbeiterin, die im Meeting moniert, dass die Chefin mal wieder zu spät kommt. Und die Geschäftspartnerin, die findet, man würde zu wenig netzwerken. Klare Sache: Kritik kann wehtun. Doch sie ist auch eine echte Chance, sich weiterzuentwickeln. Wie gut Menschen diese Chance wahrnehmen, hängt von ihrer Kritikfähigkeit ab. Denn wer negative Rückmeldungen abschmettert oder allzu emotional darauf reagiert, kann kritische Rückmeldungen nicht konstruktiv für sich nutzen. Und verhindert darüber hinaus eine offene Feedbackkultur im Unternehmen. Deshalb sollten Chefs und Chefinnen prüfen, wie es um ihre Kritikfähigkeit steht. Dieser Selbsttest hilft dabei. Für wen ist das sinnvoll? Für Unternehmerinnen und Unternehmer, denen konstruktive Kritik wichtig ist – und die sich kritikfähige Teammitglieder wünschen. Was bringt's? Der Selbsttest zeigt Ihnen, inwieweit Sie an Ihrer Kritikfähigkeit arbeiten sollten. Denn als Chef oder Chefin haben Sie eine Vorbildfunktion und bestimmen in hohem Maße über die Feedbackkultur in Ihrem Team: Nur, wenn Sie selbst konstruktiv mit kritischen Rückmeldungen umgehen, werden es Ihre Mitarbeitenden auch tun. Was kann ich damit machen? Sie können den Selbsttest am Computer machen oder ihn ausdrucken und händisch ausfüllen – ganz, wie Sie mögen. Gibt's noch einen Tipp? Für Chefinnen und Chefs ist es nicht nur wichtig, dass sie gut Kritik annehmen können. Zu ihrer Führungsaufgabe gehört es auch, Teammitgliedern konstruktives Feedback zu geben. Mit diesem Download gelingt es leicht: Spickzettel fürs Feedback-Gespräch: Wie Sie Kritik so äußern, dass andere sie annehmen können