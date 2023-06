Feedback-Gespräche gehören zu den wichtigsten Führungsaufgaben. Doch dabei verlieren viele schnell den Faden. Im schlimmsten Fall steht Ihr Mitarbeiter oder Ihre Mitarbeiterin Ihnen dann mit verschränkten Armen gegenüber und Ihre Botschaft verpufft. Wie aber äußert man Kritik klug? Und bekommt Teammitglieder dazu, nicht nur ihr Fehlverhalten zu erkennen – sondern es auch das nächste Mal besser zu machen? Hier hilft der Spickzettel: Er fasst alles zusammen, was Sie für ein gutes Feedbackgespräch beachten müssen. So vergessen Sie nichts und gestalten ein Gespräch, aus dem beide Seiten mit einem guten Gefühl herausgehen. Für wen ist das sinnvoll? Für Unternehmerinnen und Unternehmer, denen konstruktive Rückmeldungen in ihrem Team wichtig sind. [mehr-zum-thema] Was bringt’s? Der Spickzettel ermöglicht es Ihnen, immer konstruktives und hilfreiches Feedback zu geben. Auf diese Weise können Teammitglieder die Rückmeldung annehmen, problematisches Verhalten reflektieren und es langfristig abstellen. So verhindern Sie, dass die gleichen Fehler und Probleme wiederholt auftauchen – und auf lange Sicht den Unternehmenserfolg gefährden. Was kann ich damit machen? Sie können den Spickzettel ausdrucken und als Gedankenstütze mit in ein Feedback-Gespräch nehmen. Außerdem können Sie ihn an Ihr Team verteilen, um die Feedback-Kultur unter allen Kolleginnen und Kollegen zu verbessern. Gibt’s noch einen Tipp? So wichtig wie konstruktive Kritik ist wertschätzendes Feedback. Eine Möglichkeit, schnell und einfach Anerkennung zu verteilen, sind sogenannte Kudo-Karten. Diese finden Sie hier zum Download: Vorlage für Kudo-Karten: Mit diesen Karten fördern Sie Wertschätzung in Ihrem Team