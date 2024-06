Wann dürfen Sie Mitarbeitende abmahnen oder ihnen kündigen, wenn diese Kollegen beschimpfen oder beleidigen? Eine Arbeitsrechtlerin klärt auf.

Nicht jedes böse Wort rechtfertigt einen Rauswurf: Was Sie zur Kündigung nach einer Beleidigung wissen müssen. © master1305 / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

// Set the width of the caption to the width of the image ?>