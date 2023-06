In einer schnelllebigen Welt müssen Unternehmerinnen und Unternehmer ständig neue Entscheidungen treffen: Soll ich mein Geschäftsmodell verändern, meine Produktpalette erweitern, auf welche Trends sollte ich setzen und auf welche nicht? Hierbei kann ein Beirat an der Seite wertvolle Impulse geben, vor teuren Fehlentscheidungen bewahren und dazu beitragen, die Firma voranzubringen. Grundsätzlich kann jede Unternehmerin und jeder Unternehmer ein solches Gremium einberufen, auch Solo-Selbstständige. Zudem kann jede volljährige Person Teil eines Beirats sein, eine bestimmte Qualifikation braucht es dafür nicht. Allerdings kann die Einrichtung eines Beirats auch sehr teuer werden (Wie Sie ein Gremium aufbauen und gute Beiratsmitglieder finden lesen Sie auch im Beitrag „Erfolgreicher mit einem Beirat“ in der impulse-Ausgabe 07+08/2023 oder in der impulse-App). Dieser Fragebogen hilft Ihnen, besser einzuschätzen, ob sich ein Firmenbeirat auch für Sie lohnen würde – und zu erkennen, bei welchen Themen Sie gut externes Sparring gebrauchen könnten. Für wen ist das sinnvoll? Für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Ihre Firma weiterentwickeln wollen. Was bringt’s? Viele Unternehmerinnen und Unternehmer tauschen sich bereits mit anderen aus, zum Beispiel mit Geschäftspartnern aus dem eigenen Netzwerk. Doch selten ist dieser Austausch institutionalisiert. Dieser Fragebogen zeigt Ihnen, ob sich ein Beirat lohnt, Sie also einen regelmäßigen Austausch brauchen. Außerdem bringt er Sie auf Ideen, wie eine dauerhafte Zusammenarbeit mit externen Fachleuten funktionieren könnte und welche Themen dabei eine Rolle spielen sollten. So wissen Sie gleich, wen Sie in einem Beirat brauchen. Was kann ich damit machen? Sie können den Fragebogen am Computer ausfüllen oder ausdrucken und händisch ausfüllen – ganz wie Sie mögen. Gibt’s noch einen Tipp? Bevor der Aufbau eines Gremiums an den Kosten scheitert: Schauen Sie sich in Ihrem näheren Umfeld oder Netzwerk um. Gibt es eine Person, die Sie gut kennen und die sich als Sparringspartner oder -partnerin eigenen könnte? Häufig lohnt es sich, diese zu fragen, ob sie unter Umständen bereit wäre, sich für ein geringes symbolisches Honorar als Beirat zur Verfügung zu stellen. Sollte der Fragebogen ergeben, dass Sie Schwierigkeiten haben, Feedback von anderen anzunehmen und umzusetzen, kann es sinnvoll sein, sich mit dieser mangelnden Kritikfähigkeit auseinanderzusetzen. Hierbei hilft Ihnen auch dieser Selbsttest. Impulse-Akademie-Angebot Masterplan: Entwickeln Sie eine konkrete Vision Das Seminar, nach dem Sie Ihren Erfolgsweg ganz klar vor Augen haben Jetzt buchen

