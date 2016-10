Elon Musk 14 inspirierende Zitate von Elon Musk

Elon Musk ist Visionär, Gründer, Workaholic und Milliardär. Kein Problem ist unlösbar für ihn. Diese Zitate zeigen, wie er tickt - und können auch andere Unternehmer zu Großem inspirieren.

Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht von Elon Musk fasziniert ist, den Mann, für den jede Idee umsetzbar zu sein scheint. Schon mit zwölf Jahren programmierte er ein Videospiel und verkaufte den Code für 500 US-Dollar. Mit PayPal veränderte er die Finanzwelt, mit Tesla machte er Elektroautos serienreif und mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX will er den Mars besiedeln, um die Menschheit zu retten. Wenn möglich, noch bevor der dritte Weltkrieg ausbricht. Von sich selbst sagt er, dass er gerne auf dem Mars sterben würde, solange es nicht bei der Landung ist.

Doch was treibt den Ausnahme-Unternehmer an und wie schafft er es, an seinen Projekten festzuhalten, egal wie aussichtslos sie scheinen? Wir haben einige Zitate gesammelt, die seine Persönlichkeit wiederspiegeln und die andere Unternehmer inspirieren können.

Elon Musk über schlechte Chancen:

„Wenn etwas wichtig genug ist, dann mach es, auch wenn alle Chancen gegen dich stehen.“

Elon Musk über den Aufbau einer Firma:

„Eine Firma aufzubauen ist wie Kuchen backen. Man braucht von allen Zutaten genau die richtige Menge.“

Elon Musk über Geduld:

„Geduld ist eine Tugend und ich erlerne sie gerade. Es ist eine harte Lehre.“

Elon Musk über Ziele:

„Menschen arbeiten besser, wenn sie wissen für welches Ziel und warum. Es ist wichtig, dass die Leute sich darauf freuen, morgens in die Arbeit zu kommen, und ihnen das Arbeiten Spaß macht.“

Elon Musk über großartige Unternehmen:

„Großartige Unternehmen sind auf großartigen Produkten aufgebaut.“

Elon Musk über Firmengründungen:

„Ich gründe Firmen nicht um Firmen zu gründen, sondern um Dinge zu erledigen.“

Elon Musk über Risiko:

„Es ist okay, alle seine Eier in einem einzigen Korb aufzubewahren, solange man aufpasst, was mit dem Korb passiert.“

Elon Musk über Innovation:

„Wie entsteht innovatives Denken? Es ist eine Geisteshaltung, für die man sich entscheiden muss.“

Elon Musk über komplizierte Aufgaben:

„Es ist ein Fehler, eine große Anzahl an Leuten einzustellen, um eine komplizierte Aufgabe zu lösen. Viele können niemals Talent wettmachen, wenn es darum geht, die richtige Lösung zu finden (zwei Menschen, die etwas nicht wissen, sind nicht besser als einer). Sie werden den Fortschritt aufhalten und unglaublich teuer machen.“

Elon Musk über Unternehmertum:

„Unternehmer zu sein ist wie Glas zu essen und in den Abgrund des Todes zu starren.“

Elon Musk über Selbstzufriedenheit:

„Denk immer darüber nach, wie du Dinge besser machen kannst, und hinterfrage dich.“

Elon Musk über seinen größten Fehler:

„Mein größter Fehler ist vermutlich, zu viel Wert auf das Talent von jemanden zu legen und nicht auf seine Persönlichkeit. Ich denke es ist wichtig, dass jemand ein gutes Herz hat.“

Elon Musk über die Vergangenheit:

„Wenn irgendwer lieber in der Vergangenheit leben will, dann kennt er sich mit Geschichte nicht besonders gut aus. Das Leben in früheren Zeiten war zum Kotzen. Die Menschen wussten sehr wenig und man wäre wahrscheinlich in einem jungen Alter an einer furchtbaren Krankheit gestorben. Man hätte jetzt wahrscheinlich keine Zähne mehr. Als Frau wäre es besonders schlimm.”

Elon Musk über die Zukunft:

„Wenn du morgens aufwachst und denkst, dass die Zukunft besser sein wird, ist das ein schöner Tag. Ansonsten ist er es nicht.“