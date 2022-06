Ines Hensel brennt für den Autobau. Sie hat nicht nur Fahrzeugtechnik studiert, sondern auch ihre Ausbildung zur Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin in der familieneigenen Werkstatt gemacht. „Wenn man will, dass die Männer auf einen hören, muss man Ahnung davon haben, was sie tun und wovon sie reden“, sagt die 48-Jährige.

Das Unternehmen, das ihre Eltern 1983 gründeten, ist spezialisiert auf Sonderfahrzeuge für Feuerwehr, Polizei und Handwerker. Seit ihr Vater 2013 ausschied, ist Ines Hensel alleinige Geschäftsführerin. Ein Rat ihres 2018 verstorbenen Vaters ist ihr im Kopf geblieben: „Du kannst dich jetzt ärgern oder a net.“

