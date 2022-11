Es ist ein echtes Dilemma, das Meike Jungbluth, Geschäftsführerin der Roskopf Unternehmensgruppe in Aachen, stellvertretend für viele kleinere Unternehmen aus der Region beschreibt: „Wenn kleinere Unternehmen junge Leute in gewerblich-technischen Berufen ausbilden, können sie oft nicht alle Inhalte des Lehrplans selbst vermitteln. Sie müssen ihre Azubis dann für einzelne Module in größere Unternehmen schicken. Und dort – werden diese oft abgeworben.“ Den Betrieben bleibe also nur die Wahl zwischen schlecht und schlecht: entweder gar nicht ausbilden und die Chance vertun, sich Facharbeiter heranzuziehen. Oder aber ausbilden – mit dem Risiko, den Nachwuchs direkt nach der Lehre zu verlieren.

Ein Dilemma mit Ausweg

Um das Dilemma zu lösen, kooperieren in Aachen zehn kleine und mittlere Unternehmen aus der Städteregion, unter anderem Roskopf, über den gemeinsamen Verein TIAF AC (Technisch-Innovative Ausbildungs- und Fachkräftesicherung) mit dem TÜV Nord Bildung.

Sie wollen weiterlesen? Jetzt impulse-Mitglied werden Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen impulse bietet ein Netzwerk und Know-how für Unternehmerinnen und Unternehmer. Die impulse-Mitgliedschaft ist für Sie richtig, wenn Sie bereit sind, Ihre Komfortzone zu verlassen, um sich weiterzuentwickeln

von den Erfahrungen anderer profitieren möchten

Erfolg wollen, aber nicht bereit sind, für Profit ihre Werte zu verraten

unser Motto leben: „Mach es!“ Lernen Sie impulse 30 Tage kostenlos als Gast kennen. Jetzt mehr erfahren Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen